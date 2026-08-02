Крупный лесной пожар вспыхнул в курортной Мугле

Масштабный природный пожар разгорелся в турецкой провинции Мугла, где расположен ряд популярных курортов.

Леса горят на юго-западе Турции, а именно в провинции Мугла, об этом сообщают турецкие СМИ.

По их информации, возгорание началось в районе квартала Кадыкей в округе Ятаган.

"Пожар, начавшийся на сельскохозяйственных землях, под воздействием сильного ветра быстро перекинулся на лесной массив"

– Haberturk

Пожарные и лесные службы борются с огнем как на земле, так и с воздуха. Главная цель – не допустить его распространения на новые территории, учитывая жару и сильный ветер.

Причина пожара пока не установлена.

Напомним, что именно в провинции Мугла находятся такие курорты, как Бодрум, Мармарис, Фетхие и Даламан. В летний сезон здесь часты лесные пожары, которым способствуют высокая температура воздуха и сильный ветер.