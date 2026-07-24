Прокуратура Анкары намерена лишить Озеля депутатской неприкосновенности

Расследование уголовного дела против Озгюра Озеля набирает обороты: прокуратура Анкары намерена лишить оппозиционера депутатской неприкосновенности.

Прокуратура Анкары добивается лишения депутатской неприкосновенности лидера оппозиционной "Новой партии" Озгюра Озеля. Соответствующий запрос направлен в Министерство юстиции.

"Главная республиканская прокуратура Анкары направила в министерство юстиции досье с заключением о необходимости снятия депутатской неприкосновенности с депутата парламента Озгюра Озеля в соответствии со статьей 83 конституции"

– сообщение прокуратуры Анкары

Мотивом к этому является антикоррупционное расследование, в котором фигурирует лидер турецкой оппозиции. По данным следствия, Озгюр Озель получал незаконное вознаграждение за участие в выборах глав ряда муниципалитетов в 2024 году.

Напомним, что в конце июля Озель покинул НРП и вместе с соратниками основал новую организацию – "Новую партию".