Зачем Озгюр Озель создал "Новую партию"?

Турецкая оппозиция переживает тектонические сдвиги: Народно-республиканская партия Ататюрка раскололась.

24 июля лидер парламентской группы главной оппозиционной силы в Турции Народно-республиканской партии Озгюр Озель вместе с 90 депутатами официально вышел из НРП и зарегистрировал новое объединение — YENİ Parti (Новая партия).

Причины раскола носят как тактический, так и стратегический характер. Формальным поводом стало решение судебных инстанций о признании недействительным съезда НРП 2023 года, на котором Озель стал председателем. Апелляционный суд в мае приостановил его руководство и восстановил в должности прежнего лидера Кемаля Кылычдароглу. Для критиков это решение выглядело как юридически мотивированная попытка ослабить оппозицию: "Мы оставляем позади оккупированную партию", — прямо заявил после подачи документов сторонник Озеля, депутат Мурат Эмир.

За этим юридическим конфликтом стоят долго накапливавшиеся противоречия. Озель пришел к руководству НРП в 2023 году и уже в 2024 году привел партию к успеху: она добилась победы на муниципальных выборах, а сам Озель стал одним из наиболее заметных оппонентов президента Реджепа Тайипа Эрдогана. В 2025 году он выступил одним из лидеров массовых протестов в поддержку задержанного мэра Стамбула и кандидата в президенты от НРП Экрема Имамоглу.

После заключения под стражу Имамоглу в НРП не произошло консолидации ради его освобождения. Напротив, из-за аннулирования результатов съезда 2023 года в партии начался раскол. Основная борьба развернулась между "старой гвардией", которую представляет Кылычдароглу, и активным "уличным" крылом Озеля, стремящимся к более агрессивной и массовой стратегии. Озель обвинял старое руководство в медлительности: когда правящая Партия справедливости и развития готовится к очередной кампании по переизбранию, НРП "тратит семь месяцев на внутренние процедуры — дает Эрдогану фору".

Теперь Озгюр Озель прямо говорит, что "Новая партия" должна стать рабочим инструментом борьбы за власть в Турции: "Новая партия, которую мы собираемся создать, станет главной оппозиционной силой в Великом национальном собрании с большим отрывом".

Стратегический расчет очевиден. Создание "резервной" парламентской структуры — давно известная в турецкой политике практика: при наличии рисков блокировок, судов или запретов у оппозиции остается возможность сохранить представительский корпус и право участвовать в выборах. Вариант "параллельной" партии позволяет быстро перекомпоновать силы на случай дальнейших юридических ограничений или попыток маргинализации оппонентов. Если апелляция провалится и суд окончательно лишит Озеля политического будущего в НРП, у него к тому времени уже будет легальная площадка для продолжения борьбы.

"Новая партия" отражает идеологическую попытку переформатирования оппозиции. Озель публично подчеркивает приверженность принципам основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка и одновременно стремится расширить базу за пределы традиционного электората НРП, приглашая "всех, кто не имеет проблем с Ататюрком и Республикой". Эксперты указывают, что это попытка ослабить рамки узкой партийной идентичности и создать гибридный проект — сочетание кемалистских принципов с более широким центристским и гражданским месседжем.

Однако у нового проекта есть и проблемные стороны. Критики внутри и вне республиканского лагеря обвиняют Озеля в расчете на быстрый политический эффект и даже в использовании ресурсов республиканцев. Критики упрекают его в том, что во время пребывания на руководящих постах он пользовался инфраструктурой НРП и расходовал ее возможности, пока готовил "отделение". Колумнист газеты Hurriyet обвинил политика и в том, что траты на тяготы судебных решений (тяжбы и компенсации) были обеспечены средствами партийной кассы в преддверии раскола. Это создало дополнительное напряжение и у тех, кто предпочел остаться в НРП.

Другой вызов решения о создании новой партии — институциональный и электоральный: сможет ли "Новая партия" быстро построить устойчивую партийную структуру, мобилизовать местные аппараты и доноров и, что еще важнее, сохранить поддержку тех избирателей, которые голосовали за НРП как за столетнюю партию Ататюрка? Многие мэры и местные лидеры предпочли остаться в Народно-Республиканской партии, рассчитывая продолжать борьбу на муниципальном уровне.

Что дальше? Шансы на быстрое восстановление единства внутри республиканского лагеря выглядят невысокими. Стороны уже заняли позиции: одни рассматривают уход как предательство столетней партии, другие — как необходимую реакцию на судебное и институциональное давление. В ближайшее время ключевыми станут два фактора: скорость, с которой новая организация сможет оформить локальные и региональные структуры, и реакция избирателей — перенесут ли они свою лояльность с более привычной и известной марки НРП на партию Озеля?

Решение Озеля о новой партии уже изменило расстановку сил в Великом национальном собрании Турции: теперь "Новая партия" — вторая по числу мандатов сила в парламенте (91 место), а НРП сократилась с 135 до 44 депутатов и опустилась до четвертого места. Вместо одной большой оппозиционной партии теперь есть две более мелкие. У правящей Партии справедливости и развития все также 277 мест.

Временным победителем происходящего являются Эрдоган и ПСР. Однако, даже если в итоге НРП не будет допущена до парламентских выборов, а ее сторонники пойдут голосовать за "Новую партию", то извлечь пользу из раскола оппозиции власти не смогут.