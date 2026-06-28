Расскажем, что значит соглашение Израиля и Ливана и какова реакция на него Израиля и Ливана, какие есть разногласия в команде Трампа по Ирану и Ливану, возможно ли разоружение "Хезболлы", а также каковы перспективы урегулирования на Ближнем Востоке.

Что значит соглашение Израиля и Ливана?

26 июня после четырех дней вашингтонских переговоров Израилем и Ливаном при посредничестве США было подписано рамочное соглашение. Документ был подписан послом Ливана Надой Муавад, послом Израиля Йехиэлем Лейтером и представителем Госдепартамента США. Госсекретарь США Марко Рубио назвал этот шаг первым шагом на "трудном, но важном и необходимом пути".

Соглашение предусматривает поэтапный процесс, в рамках которого ВС Ливана восстановят "суверенную власть над всей ливанской территорией после подтвержденного разоружения негосударственных вооруженных групп и демонтажа связанной с ними инфраструктуры". Документ не предписывает немедленного вывода израильских войск с оккупированных территорий. Вместо этого он предусматривает создание двух "пилотных зон" - одной к югу от реки Литани и другой к северу от нее - где ливанские военные "постепенно" возьмут на себя полную ответственность за безопасность.

Соглашение также предусматривает создание Трехсторонней военной координационной группы для Ливана при поддержке США. В документе стороны подтверждают право каждого государства "на мирную жизнь" и выражают "взаимное желание жить в безопасности как соседние суверенные государства". Обе стороны также обязались работать над освобождением задержанных и возвращением останков погибших. При этом правительства признают, что "ничто в настоящем Рамочном соглашении не препятствует им осуществлять свое неотъемлемое право на самозащиту". В заключительном пункте рамочного соглашения стороны признают роль Вашингтона в поддержке их усилий по достижению "всеобъемлющего мира".

Какова реакция на соглашение Израиля и Ливана?

Израиль. Премьер Биньямин Нетаньяху после подписания соглашения заявил, что израильские силы останутся в Южном Ливане до разоружения "Хезболлы". Он подтвердил, что буферная зона будет сохраняться до тех пор, пока существует угроза Израилю;

Премьер Биньямин Нетаньяху после подписания соглашения заявил, что израильские силы останутся в Южном Ливане до разоружения "Хезболлы". Он подтвердил, что буферная зона будет сохраняться до тех пор, пока существует угроза Израилю; Ливан. Президент Жозеф Аун выразил благодарность Трампу и региональным посредникам, назвав рамочное соглашение первым шагом на пути к восстановлению ливанского суверенитета. В администрации президента отметили, что документ "знаменует начало пути к тому, чтобы ливанские граждане могли вернуться на свою полностью освобожденную землю";

Президент Жозеф Аун выразил благодарность Трампу и региональным посредникам, назвав рамочное соглашение первым шагом на пути к восстановлению ливанского суверенитета. В администрации президента отметили, что документ "знаменует начало пути к тому, чтобы ливанские граждане могли вернуться на свою полностью освобожденную землю"; "Хезболла". Группировка, не являющаяся стороной соглашения и не присутствовавшая за столом переговоров, отвергла документ. Глава "Хезболлы" Наим Касем назвал рамочное соглашение "унизительной и позорной капитуляцией", заявив, что увязывание вывода израильских войск с разоружением группировки "пересекает все красные линии". Представитель "Хезболлы" в парламенте Хасан Фадлалла предупредил, что ливанские власти не смогут обеспечить выполнение соглашения, если только, при поддержке США, "они не развяжут гражданскую войну";

Группировка, не являющаяся стороной соглашения и не присутствовавшая за столом переговоров, отвергла документ. Глава "Хезболлы" Наим Касем назвал рамочное соглашение "унизительной и позорной капитуляцией", заявив, что увязывание вывода израильских войск с разоружением группировки "пересекает все красные линии". Представитель "Хезболлы" в парламенте Хасан Фадлалла предупредил, что ливанские власти не смогут обеспечить выполнение соглашения, если только, при поддержке США, "они не развяжут гражданскую войну"; Иран. Тегеран не отреагировал на соглашение, однако государственные СМИ выступили против сделки. Агентство Fars отметило, что соглашение, по сути, разрешает Израилю нарушить первую статью Исламабадского меморандума, предписывающую прекращение военных действий на всех фронтах.

Разногласия в команде Трампа по Ирану и Ливану

Вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио, исторически придерживающиеся расходящихся внешнеполитических позиций, в последние недели делали заявления, которые породили слухи о возможных разногласиях внутри администрации США. Вэнс, возглавлявший переговоры с Ираном в Швейцарии, занял оптимистичный тон в отношении меморандума, заявив о прогрессе и достижения "очень хорошего фундамента" для успешной финальной сделки. Он также использовал жесткие выражения в адрес Израиля, предположив, что израильские бомбардировки гражданской инфраструктуры в Бейруте подрывают возглавляемые США мирные усилия.

Рубио, напротив, избегал открытой критики Израиля и вместо этого обрушивался на иранское правительство. 25 июня в Бахрейне он заявил, что международные водные пути не принадлежат какому-либо государству, отметив, что Исламской Республике не будет позволено взимать плату с судов, проходящих через Ормузский пролив. Рубио также совершил поездку по странам Персидского залива, чтобы заверить союзников, обеспокоенных тем, что временное соглашение слишком щедро по отношению к Тегерану. При этом в Белом доме опровергли наличие раскола. Пресс-секретарь Анна Келли заявила, что вся администрация полностью поддерживает усилия президента. Представитель Госдепартамента Томми Пиготт назвал идею о внешнеполитических разногласиях между Рубио и Вэнсом "устаревшим" нарративом, подчеркнув, что администрация на 100% сплотилась вокруг президента Дональда Трампа.

Возможно ли разоружение "Хезболлы"?

Вопрос разоружения "Хезболлы" остается центральным препятствием на пути к устойчивому миру. Рамочное соглашение Израиля и Ливана увязывает вывод израильских войск с разоружением группировки. Однако "Хезболла" отвергает это условие, заявляя, что не будет связана соглашением, из которого она была исключена. Соглашение 2024 года также призывало к разоружению группировки, но оно не было достигнуто, поскольку Израиль продолжал атаковать Ливан и отказывался выводить свои войска. С начала текущего раунда боевых действий израильские атаки в Ливане убили по меньшей мере 4192 человека, более 11, тысяч были ранены, а более 1,2 млн человек были перемещены.

Группировка, по оценкам аналитиков, потеряла значительную часть своего военного потенциала, однако сохраняет способность находить оружие на местном уровне благодаря своей организационной структуре. В то же время внутри Ливана произошли определенные сдвиги. Премьер-министр Наваф Салам объявил военную деятельность "Хезболлы" незаконной и призвал ливанские силы безопасности предотвращать атаки с ливанской территории. Президент Аун также формулировал кризис через язык государственного суверенитета и необходимости восстановления контроля ливанского государства над решениями о войне и мире. Однако возможности ливанского правительства навязать разоружение "Хезболлы" остаются ограниченными. Группировка сохраняет значительное влияние и военную мощь, и любые попытки ее принудительного разоружения могут привести к внутреннему конфликту в Ливане.

Каковы перспективы урегулирования на Ближнем Востоке?

Несмотря на подписание уже двух соглашений, ситуация остается хрупкой. Есть противоречия между американо-иранским меморандумом и ливано-израильским рамочным соглашением. Исламабадский меморандум предписывает прекращение беостолкновений в Ливане без каких-либо условий, в то время как израильско-ливанское соглашение увязывает это с разоружением "Хезболлы". Израиль не соблюдал предыдущие соглашения о прекращении огня и продолжал атаки на ливанские территории даже после подписания меморандума. Кроме того, Исламабадский меморандум не упоминает ни одну из поддерживаемых Ираном прокси-группировок. США и Израиль могут использовать тот факт, что "Хезболла" отказывается разоружаться, чтобы обвинить "Хезболлу" в срыве всего процесса, и попытаться отделить ливанский вопрос от Ирана.

Вашингтон и Тегеран имеют уже менее двух месяцев для заключения финального соглашения, однако реализация этого документа сталкивается с серьезными препятствиями. США продолжают оказывать давление для предотвращения эскалации. Однако механизм деэскалации может оказаться недостаточным для решения глубинных противоречий, поскольку израильские войска остаются на ливанской территории, а "Хезболла" отказывается разоружаться.