Кто на самом деле победил в Иране?

Война против Ирана 2026 принесла много страданий иранскому народу, нанесла колоссальный ущерб инфраструктуре региона, нарушила цепочки поставок, усугубила расколы на Ближнем Востоке, спровоцировала панику в энергозависимых странах, сорвала туристический сезон в арабских странах. Война - это бизнес, притом многомиллиардный, и всегда есть те, кто выигрывает.

Дивиденды нейтралитета

Любой конфликт - это возможность заработать, и в случае с Ираном бенефициарами войны стали целые страны, отрасли и отдельные компании. Кроме очевидных оборонных производителей, в частности, США, заработавших десятки миллиардов на ближневосточном конфликте, есть еще и те, чья выгода не так очевидна, но не менее значительна. Термин, как нельзя лучше описывающий глобальное перераспределение средств в результате иранской войны, дивиденды нейтралитета. Дивиденды нейтралитета - это та выгода, которую получают стороны, не участвующие в военном конфликте напрямую, но выигрывающие от того, что она началась.

Как Китай заработал на иранском конфликте

Китайская позиция по Ирану в момент конфликта - осуждение любой жестокости в отношении мирного населения и призывы к немедленному прекращению огня. Однако иранская война принесла Китаю двойную выгоду:

Китай увеличил закупки иранской нефти со скидкой в $15-20 долларов по отношению к официальной цене Brent, оставшись главным покупателем страны и экономя на нефтяных дискантах $ 25-30 млн ежедневно; Китай подписал с Саудовской Аравией соглашение на $5 млрд на строительство предприятия по производству беспилотников Wing Loong-3 в Джидде. На сборочной линии будут ежегодно собирать по 48 дронов, дальность полёта которых составляет 10 тысяч километров, а продолжительность полёта - 40 часов.

Как Турция выиграла от войны в Иране?

Несмотря на колоссальные опасения из-за войны в Иране, Турция тоже в определённом смысле выиграла от войны в Иране. Сохраняя нейтралитет, страна укрепила свои дипломатические позиции и смогла заработать. Хотя потери от регионального конфликта для Турции оказались немалыми, в частности, увеличилась инфляция, а резервы упали, стране удалось:

увеличить доходы за транзит судов по Босфорскому проливу в связи с блокировкой Ормузского пролива; нарастить объемы торговли с арабскими странами - Саудовской Аравией, ОАЭ и Катаром. Турецкий экспорт в эти государства, в частности, поставки продуктов питания, строительных материалов, потребительской электроники и фармацевтических товаров вырос более чем на 30% за время американо-иранской войны.

Энергетические гиганты в плюсе

Пожалуй, один из самых явных бенефициаров войны в Иране - это международные энергетические компании. Блокировка Ормузского пролива, продолжавшаяся на протяжении четырёх месяцев, привела к росту цен на нефть и перераспределению прибыли от экспорта энергоресурсами:

государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco зафиксировала в первом квартале года прибыль на 25% больше, чем за тот же период годом ранее, благодаря перенаправлению потоков через Красное море;

британская BP за тот же период увеличила доход почти в два раза по сравнению с прошлым годом;

французская Total Energy заработала за три месяца почти на миллиард больше, чем за аналогичный период в прошлом году;

американские компании, производящие СПГ, заключили более 10 контрактов с европейскими странами, на поставки газа.

На чем заработали грузоперевозчики и страховые компании?

Из-за проблем в Ормузском проливе на фоне иранской войны, судоходство в регионе было значительно осложнено: рейсы стали более продолжительными и опасными, а 7% глобального танкерного флота были выведены из эксплуатации. Это привело к рекордным ставкам фрахта, стоимости грузоперевозок, которые выросли почти в пять раз до рекордных $424 тысяч для супертанкеров.

Стоимость страховки для судов, следующих через Ормузский пролив, выросла в пять раз: с 0,25% от стоимости судна до 1,5%. Это значит, что для танкера, который стоит $ 100 млн стоимость одного рейса через Персидский залив повысилась до $1,5 млн.