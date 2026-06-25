Открытие Ормузского пролива 2026: нефть, позиция Ирана и США, открыт или закрыт?

Расскажем, открыт ли сейчас Ормузский пролив, какова позиция Ирана, США и стран залива по Ормузу, почему Иран против транзитного коридора Омана, сколько судов проходит через Ормузский пролив, а также какая цена на нефть сегодня.

Что с Ормузским проливом?

25 июня в Ормузе произошел инцидент, который при дальнейшей эскалации потенциально может поставить под угрозу американо-иранское перемирие. Контейнеровоз Ever Lovely, следовавший под флагом Сингапура и принадлежавший тайваньской компании Evergreen Marine, подвергся атаке неизвестным снарядом в 14 км к юго-востоку от оманского порта Дахит. Судно, перевозившее груз в Сингапур из Ирака, находилось в Персидском заливе в течение более ста дней после начала конфликта. По данным источников The Wall Street Journal, атаку совершил иранский КСИР. Пострадавших не было, однако судно получило повреждения. Тегеран, в свою очередь, не взял на себя ответственность за атаку, но и не опроверг ее.

Международная морская организация (ИМО) ООН после атаки на контейнеровоз приостановила свою миссию по эвакуации более десятка тысяч моряков и примерно 600 судов, застрявших в Персидском заливе. Эвакуация должна была проводиться как через иранские, так и через оманские воды под наблюдением США. В организации, однако, сообщили, что со вторника из Ормуза были уже эвакуированы 115 судов и 2500 моряков.

Инцидент произошел всего через несколько часов после того, как КСИР выступил с предупреждением, что все суда, проходящие через Ормузский пролив, должны использовать только маршруты, утверждены Тегераном. Государственный вещатель IRIB передал заявление КСИР, что проход через пролив "возможен лишь по маршрутам, объявленным Ираном", а "единственный закон, действующий в этом регионе, по-прежнему является законом ИРИ и ВМС КСИР".

Почему Иран против транзитного коридора Омана?

В середине этой недели Оман объявил об открытии двух временных судоходных маршрутов через Ормуз. Эти маршруты были согласованы с ИМО и должны были облегчить движение судов, застрявших в Персидском заливе. Оман подчеркнул, что новые маршруты не предполагают взимания каких-либо сборов с судов. Однако в КСИР заявили, что о новом маршруте транзита было объявлено без уведомления или координации с Тегераном. По словам представителей КСИР, безопасный проход через Ормуз разрешен исключительно по официально обозначенным судоходным маршрутам ИРИ, а движение за пределами этих маршрутов является незаконным, опасным и запрещенным.

Принципиальное возражение Ирана заключается в том, что оманский маршрут, проходящий вдоль южного побережья пролива, частично обходит прямой контроль Тегерана над судоходством. Ранее, в апреле 2026 года, Иран уже опубликовал карту приемлемых маршрутов, предписывающую судам проходить ближе к иранскому побережью, чтобы избежать возможных мин в центральных судоходных каналах. Новый оманский коридор фактически возвращает суда к довоенной схеме движения, что подрывает позиции Ирана как основного регулятора судоходства в проливе.

Какова позиция Ирана по Ормузскому проливу?

Иран последовательно отстаивает свое право на контроль над судоходством в Ормузе. Замминистра иностранных дел ИРИ Казем Гарибабади заявил, что при неясных договоренностях, параллельных маршрутах или принятии решений без учета интересов ИРИ безопасный проход через пролив не может быть гарантирован. Он также предупредил, что самостоятельные действия могут привести к приостановке работы маршрута, проложенного без консультаций с Тегераном.

В МИД ИРИ, в свою очередь, назвали совместное заявление США и стран Персидского залива "интервенционистским, безответственным и провокационным". Иранская сторона заявила, что американское военное присутствие в Персидском заливе представляет собой источник региональной нестабильности и разобщенности, и подчеркнул, что пролив должен управляться совместно Тегераном и Маскатом в соответствии с условиями промежуточного соглашения.

Особую озабоченность вызывает вопрос о возможном введении Ираном транзитных сборов. Еще до подписания меморандума о взаимопонимании ИРИ объявила об отказе от запланированных сборов за проход через пролив на 60 дней, пока продолжаются переговоры с США в Швейцарии, что позволяет предположить введение сборов после истечения этого срока. Главный иранский переговорщик Мохаммад Багер Галибаф подчеркнул, что в Тегеране рассматривают послевоенное устройство пролива как принципиально отличное от довоенного статус-кво, заявив, что положение дел в Ормузе "не будет прежним".

Какова позиция США и стран залива по Ормузскому проливу?

США и ССАГПЗ заняли жесткую позицию по вопросу контроля над проливом. В совместном заявлении по итогам вчерашней встречи в Манаме они призвали к "свободной, безусловной и неограниченной навигации" в Ормузе и отвергли любые сборы, платежи или попытки установления контроля над водным путем.

Госсекретарь США Марко Рубио, завершавший трехдневный тур по странам Персидского залива, предупредил, что введение Ираном сборов за проход через Ормуз может привести к "полному хаосу". На заседании ССАГПЗ он отметил, что в современном мире международные водные пути не могут принадлежать какому-либо государству. Рубио предупредил, что если признать право взимать плату за использование международного водного пути только потому, что он находится рядом с территориальными водами, эта модель поведения распространится по всему миру.

Госсекретарь США также подчеркнул, что страны Персидского залива против любых сборов. При этом он дал понять, что если риторика ИРИ будет подкреплена реальными угрозами судам и суда перестанут двигаться, это станет нарушением соглашения, и у США возникнут проблемы.

Сколько судов проходит через Ормузский пролив?

Движение судов через Ормуз постепенно восстанавливается, хотя и остается ниже довоенного уровня. По данным Kpler, 24 июня через пролив прошло 70 судов - самый высокий показатель с начала конфликта. Однако уже на следующий день, после атаки на контейнеровоз, сократилось до 54.

До войны через пролив ежедневно проходило в среднем от 120 до 140 судов. В первый день войны этот показатель упал до 78, а затем снизился на 90% по сравнению с довоенным уровнем. После подписания меморандума о взаимопонимании 14 июня трафик начал постепенно восстанавливаться: 18 июня было зафиксировано 30 судов, 19 июня - 19, 20 июня - 35, 21 июня - 21, 22 июня - 39. Пятидневный средний показатель достиг примерно 29 судов в день, что составляет чуть более 20% от довоенного уровня.

Всего с момента подписания соглашения через пролив прошло не менее 172 судов, включая 42 судна в субботу 20 июня. При этом более 250 танкеров и 440 грузовых судов все еще находятся в Персидском заливе, ожидая возможности пройти через пролив.

Большинство судов используют одобренный КСИР северный маршрут, проходящий через иранские территориальные воды, а не южный маршрут, рекомендованный США, вдоль побережья Омана. Это свидетельствует о том, что судовладельцы в значительной степени подчиняются требованиям Тегерана, несмотря на официальную позицию Вашингтона.

Разногласия по Ормузскому проливу могут сорвать мирное соглашение?

Ситуация в Ормузе остается напряженной. Исламская Республика настаивает на своем праве контролировать судоходство в проливе и предупреждает страны Персидского залива против поддержки позиции США. В то же время США и их союзники по ССАГПЗ отвергают любые попытки Ирана взимать сборы или устанавливать контроль над международным водным путем.

Меморандум предусматривает, что Тегеран будет вести диалог с Оманом для определения будущего управления Ормузом в координации с другими прибрежными государствами Персидского залива. Однако текст документа не дает четкого ответа на вопрос, кто именно будет обладать полномочиями по регулированию судоходства после истечения 60-дневного переходного периода.

Предыдущие события показали, что Иран готов действовать жестко для защиты своих интересов в проливе. При этом США дают понять, что не потерпят нарушения соглашения. Поэтому в ближайшие дни и недели Ормузский пролив, вероятно, останется одной из точек напряжения в американо-иранских отношениях.

Какая цена на нефть сегодня?

Мировые цены на нефть подходят к концу недели резким падением несмотря на инцидент с контейнеровозом и разногласия сторон. Снижение происходит на фоне возобновления поставок через Ормузский пролив, что ослабляет опасения по поводу перебоев с поставками.

Кроме того, саудовская госкомпания Saudi Aramco возобновила нефтяную отгрузку в пятницу на своем терминале Рас-Таннура в Персидском заливе - крупнейшем морском нефтяном порту мира - после почти четырехмесячной приостановки.

По состоянию на утро пятницы цены на нефть снизились примерно на 2%. Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent упала примерно на $1,50, до $73,76 за баррель. Стоимость фьючерсов WTI снизилась примерно на $1,49, до $70,43 за баррель.

После атаки на судно у Омана цены на нефть кратковременно выросли более чем на 2%, но реакция рынка на этот инцидент оказалась ограниченной, так как основное внимание было сосредоточено на общем восстановлении поставок.

В целом за неделю цены на Brent и WTI потеряли в стоимости около 8%. Для контекста: 24 июня цены на нефть упали более чем на $3 на фоне ослабления опасений по поводу поставок. 25 июня Brent опускалась до минимума в $72,24 за баррель, что ниже довоенного уровня. Дальнейшая динамика цен будет зависеть от устойчивости этого возобновления поставок на фоне сохраняющихся геополитических рисков.