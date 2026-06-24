Вестник Кавказа

Иран не допустил МАГАТЭ на подвергшиеся ударам ядерные объекты

Атомиум
© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“
Представители МАГАТЭ не получали доступ к иранским ядерным объектам, которые ранее подверглись ударам со стороны вооруженных сил Соединенных Штатов.

Власти Ирана не предоставляли инспекторам МАГАТЭ доступ к ядерным объектам, по которым ранее нанесли удары США. Об этом заявил спикер парламента страны Мохаммад Багер Галибаф.

"Утверждения о том, что инспекторам МАГАТЭ предоставили доступ на подвергшиеся бомбардировкам объекты, не соответствуют действительности"

- Мохаммад Багер Галибаф

По словам спикера, работа специалистов в республике строго регламентирована Высшим советом национальной безопасности. Сейчас проверки МАГАТЭ ограничены лишь двумя объектами — АЭС в Бушере и исследовательским реактором в Тегеране, и расширять этот список власти не намерены.

Как отметил заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади, допуск инспекторов к пострадавшим площадкам будет рассматриваться только в рамках окончательных договоренностей с США. Главными условиями Тегерана являются полное снятие американских санкций и выполнение Вашингтоном обязательств по меморандуму о взаимопонимании.

Напомним, ранее в июне 2025 года начался обмен военными ударами между Израилем и Ираном. В ночь на 22 июня к атакам присоединились вооруженные силы США, нанеся удары по ряду иранских ядерных объектов, после чего Тегеран ограничил сотрудничество с МАГАТЭ.

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