AZAL свяжет Баку с двумя казахстанскими мегаполисами

Национальный авиаперевозчик Азербайджана авиакомпания Azerbaijan Airlines в скором времени начнет выполнять регулярные авиарейсы в два крупных мегаполиса Казахстана - Атырау и Актобе в западной части страны.

Крупнейшая авиакомпания Азербайджана, Azerbaijan Airlines (AZAL), в скором времени откроет прямые регулярные рейсы в казахстанские мегаполисы Атырау и Актобе, что будет способствовать расширению транспортного сообщения между Азербайджаном и Казахстаном, говорится в заявлении пресс-службы авиаперевозчика.

Первый рейс в Атырау состоится вылетит из Баку 16 августа 2026 года, а первый рейс в Актобе ровно через месяц, 16 сентября 2026 года, передает Trend.

Авиарейс Баку – Атырау – Баку будет летать четыре раза в неделю — по понедельникам, вторникам, пятницам и воскресеньям. Самолет Баку – Актобе – Баку будет летать чуть реже - по понедельникам, вторникам и пятницам, говорится в сообщении.

Новые авиарейсы – это не только о туризме, хотя они, конечно, предоставят пассажирам больше возможностей для путешествий и откроют дополнительные возможности для его развития и налаживания гуманитарных связей.

Также они обеспечат бизнесменам двух стран прямое воздушное сообщение с ключевыми экономическими центрами Западного Казахстана и сделают деловые поездки для них более удобными.

Билеты на новые рейсы уже поступили в продажу.

Напомним, Атырау - один из крупнейших центров нефтегазовой промышленности Казахстана и важнейший город для экономики Прикаспийского региона, а Актобе – один из ключевых региональных центров страны с развитой торговлей, промышленностью и логистикой.