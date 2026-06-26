AZAL соединит Баку и Брюссель

В аиакомпании AZAL подтвердили запуск рейса Баку – Брюссель. Билеты на него уже поступили в продажу.

Азербайджанская авиакомпания AZAL (Azerbaijan Airlines) запустила прямой рейс Баку – Брюссель. Об этом рассказали в пресс-службе авиаперевозчика.

Билеты уже поступили в продажу. Ожидается, что первый полет по данному направлению состоится 8 мая 2027 года.

Полеты будут выполняться каждый понедельник, среду, четверг и субботу.

Ранее в это месяце AZAL открыла регулярные пассажирские рейсы по новому международному маршруту Баку – Шымкент. Полеты между этими городами выполняются три раза в неделю.