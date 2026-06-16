Вестник Кавказа

AZAL обновляет авиапарк: введен в эксплуатацию Airbus A321neo

AZAL обновляет авиапарк: введен в эксплуатацию Airbus A321neo
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Авиакомпания AZAL ввела в эксплуатацию Airbus A321neo. Современный лайнер отличается повышенным комфортом, а также обеспечивает более низкий расход топлива.

Авиакомпания Аzerbaijan Airlines (AZAL) начала обновлять авиапарк. Состав воздушной флотилии авиаперевозчика пополнил современный лайнер Airbus A321neoЕ, который был доставлен из Германии вчера. 

В пресс-службе авиакомпании отметили, что это событие является продолжением стратегии по модернизации авиапарка. Компания также получит возможность расширить маршруты и обеспечить пассажирам более высокий уровень комфорта. 

Airbus A321neoЕ также позволит авиакомпании оставаться в рамках тренда на экологичность, так как самолет отличается заметно более низким расходом топлива и уровнем вредных выбросов. 

Дальность полета лайнера составляет 7,4 тыс км. Самолет может обеспечить перевозку 191 пассажира.

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