AZAL обновляет авиапарк: введен в эксплуатацию Airbus A321neo

Авиакомпания AZAL ввела в эксплуатацию Airbus A321neo. Современный лайнер отличается повышенным комфортом, а также обеспечивает более низкий расход топлива.

Авиакомпания Аzerbaijan Airlines (AZAL) начала обновлять авиапарк. Состав воздушной флотилии авиаперевозчика пополнил современный лайнер Airbus A321neoЕ, который был доставлен из Германии вчера.

В пресс-службе авиакомпании отметили, что это событие является продолжением стратегии по модернизации авиапарка. Компания также получит возможность расширить маршруты и обеспечить пассажирам более высокий уровень комфорта.

Airbus A321neoЕ также позволит авиакомпании оставаться в рамках тренда на экологичность, так как самолет отличается заметно более низким расходом топлива и уровнем вредных выбросов.

Дальность полета лайнера составляет 7,4 тыс км. Самолет может обеспечить перевозку 191 пассажира.