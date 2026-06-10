AZAL начала выполнять регулярные полеты из Баку в Шымкент

Компания AZAL открыла регулярные пассажирские рейсы по новому международному маршруту Баку — Шымкент с частотой выполнения полетов до трех раз в неделю.

Авиакомпания AZAL 16 июня успешно выполнила первый регулярный пассажирский рейс по новому международному авиамаршруту из Баку в Шымкент. Об этом сообщают СМИ.

До 27 июня 2026 года полеты по направлению Баку — Шымкент — Баку будут осуществляться два раза в неделю по вторникам и субботам. Начиная с 30 июня 2026 года частота рейсов увеличится до трех раз в неделю.

Вылеты из Баку запланированы по вторникам, четвергам и субботам, а обратные вылеты из Шымкента — по средам, пятницам и воскресеньям. Авиабилеты поступили в продажу на официальном сайте, в мобильном приложении и кассах AZAL.

Отмечается, что открытие рейса направлено на укрепление позиций авиакомпании в регионе Центральной Азии, а новое воздушное сообщение будет способствовать росту туристических, деловых и гуманитарных связей между Азербайджаном и Казахстаном.