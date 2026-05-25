Вестник Кавказа

AZAL соединит Баку и Маскат

AZAL соединит Баку и Маскат
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Авиакомпания "Азербайджанские авиалинии" готовится к запуску рейса из Баку в Маскат. Его презентация состоялась в столице Омана.

Азербайджанская авиакомпания AZAL собирается в скором времени запустить рейс Баку – Маскат. Об этом информирует посольство АР в Омане.

Презентация чартерного рейса Баку – Маскат прошла в столице Омана. Ее посетил посол республики в Омане Рашад Исмаилов.

В ходе своей речи дипломат отметил, что новый рейс поспособствует развитию туристических, деловых и гуманитарных связей.

Ранее сообщалось, что до конца текущего года AZAL расширит авиапарк на 7 новых пассажирских самолетов и продолжит плановое увеличение флота.

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