AZAL соединит Баку и Маскат

Авиакомпания "Азербайджанские авиалинии" готовится к запуску рейса из Баку в Маскат. Его презентация состоялась в столице Омана.
Азербайджанская авиакомпания AZAL собирается в скором времени запустить рейс Баку – Маскат. Об этом информирует посольство АР в Омане.
Презентация чартерного рейса Баку – Маскат прошла в столице Омана. Ее посетил посол республики в Омане Рашад Исмаилов.
В ходе своей речи дипломат отметил, что новый рейс поспособствует развитию туристических, деловых и гуманитарных связей.
Ранее сообщалось, что до конца текущего года AZAL расширит авиапарк на 7 новых пассажирских самолетов и продолжит плановое увеличение флота.