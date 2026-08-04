Вестник Кавказа

За сутки через Ормузский пролив прошли не менее 10 торговых судов - СМИ

За сутки через Ормузский пролив прошли не менее 10 торговых судов - СМИ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
По сообщениям СМИ, за последние сутки через Ормузский пролив прошли не менее 10 торговых судов, а еще 19 коммерческих кораблей пересекли Баб-эль-Мандебский пролив.

В акватории Ормузского пролива за последние 24 часа зафиксирован проход как минимум 10 коммерческих судов. Об этом сообщает телекомпания CNN со ссылкой на данные портала отслеживания судов MarineTraffic.

Согласно полученной информации, семь грузовых кораблей направились в Персидский залив, а три проследовали в Оманский залив. Кроме того, телеканал уточнил, что за прошедшие сутки не менее 19 торговых судов пересекли Баб-эль-Мандебский пролив.

Незадолго до этого представитель иранского МИД Эсмаил Багаи сообщил, что власти Ирана и Омана согласовали географические координаты нового маршрута через Ормузский пролив.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп предупредил о готовности американских военных нанести масштабный удар по Ирану, если Тегеран в скором времени не откроет Ормузский пролив. Параллельно с этим обстановка в Баб-эль-Мандебском проливе остается напряженной на фоне решения йеменских хуситов начать морскую блокаду портов Саудовской Аравии.

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