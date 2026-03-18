СМИ назвали место проведения Интервидения 2026 года

СМИ сообщают, что в текущем году музыкальный конкурс "Интервидение" состоится в Саудовской Аравии. Точное время и место мероприятия еще определяют организаторы.

Международный музыкальный конкурс "Интервидение" состоится в Саудовской Аравии в 2026 году, сообщают российские СМИ со ссылкой на организаторов мероприятия.

Отмечается, что более подробные детали — точное время и место – пока не определены.

"Как было объявлено в финале "Интервидения" в Москве, следующей страной проведения и организатором становится Королевство Саудовская Аравия. Фонд "Традиции искусства" и представители организатора продолжают работу по подготовке следующего конкурса, обсуждаются время и место проведения, а также другие операционные вопросы подготовки"

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Таким образом организаторы конкурса в интервью ТАСС опровергли информацию о том, что конкурс может не состояться на фоне напряженности в регионе.

Напомним, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил надежду, что обострение ситуации на Ближнем Востоке не повлияет на планы по организации конкурса "Интервидение-2026".

Стоит отметить, что руководство Саудовской Аравии публично до сих пор не объявило о предстоящем мероприятии и не назвало предварительный состав участников конкурса.