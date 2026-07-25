Вестник Кавказа

В Грузии снова произошел блэкаут

Свеча на руке
© Фото: Елизавета Перелыгина/ “Вестник Кавказа“
Новая волна масштабного отключения электроэнергии произошла в Грузии. Света нет в Тбилиси и других городах, пишут местные СМИ.

Массовое отключение света снова случилось по территории всей Грузии, сообщают СМИ.

По их данным, а также по данным пользователей социальных сетей, электроэнергии нет в настоящее время в Тбилиси и других городах страны.

Напомним, 25 июля в Грузии также произошел блэкаут.

Позднее стало известно, что причиной отключения электроэнергии стала авария на 500-киловольтной линии электропередачи "Имерети".

Отметим, это отключение света стало уже третьим в стране за последнее время.

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