Вестник Кавказа

КС Армении проверит соглашение по TRIPP в сентябре

КС Армении проверит соглашение по TRIPP в сентябре
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Соответствие армяно-американского рамочного соглашения по "маршруту Трампа" (TRIPP) Конституции Армении будет обсуждено Конституционным судом РА в середине сентября.

Конституционный суд Армении примерно через полтора месяца проверит рамочное соглашение между США и Арменией по проекту транспортного коридора TRIPP на соответствие основному закону страны, об этом пишут армянские СМИ со ссылкой на директора Международного центра развития парламентаризма Гоар Мелоян.

По ее словам, заседание суда, посвященное этому вопросу, состоится 15 сентября. Оно стартует в 11.00 по местному времени (10.00 мск).

Директор организации добавила, что сегодня министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян встретился со старшим советником спецпосланника США по вопросам миротворческих миссий Арье Лайтстоуном.

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