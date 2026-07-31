Баб-эль-Мандебский пролив прошли два танкера Пакистана

Два пакистанских танкера вышли из порта в Саудовской Аравии и прошли Баб-эль-Мандебский пролив, несмотря на объявленную хуситами блокаду.

Танкеры под флагом Пакистана следуют через Баб-эль-Мандебский пролив, несмотря на блокаду со стороны хуситов, передает со ссылкой на компанию Windward, которая занимается отслеживанием морских грузопотоков, телеканал "Аль-Джазира".

Сообщается, что из саудовского порта Янбу вышли два нефтяных танкера под флагом Пакистана, они успешно прошли через Красное море и Баб-эль-Мандебский пролив.

Ранее внешнеполитическое ведомство Пакистана предупредил йеменских хуситов, что любое нападение на судно под пакистанским флагом будет рассматриваться как угроза национальной безопасности.

Хуситы объявили о морской блокаде Саудовской Аравии в прошлом месяце. Отмечалось, что атакованы будут как саудовские суда, так и морской транспорт, следующий из или в порты Саудовской Аравии.