Конгресс США приостановил принятие новых санкций против РФ

В Конгрессе США приостановили процедуру быстрого принятия законопроекта о новых санкциях против России. Об этом сообщило издание Punchbowl News.
Рассмотрение заблокировал сенатор-демократ от штата Джорджия Рафаэль Уорнок, который отказался поддержать расширение полномочий президента США Дональда Трампа по введению дополнительных пошлин против различных стран из-за риска роста цен.
Отметим, что обсуждение документа стартовало 28 июля. Проект успешно прошел два процедурных этапа, получив поддержку 86 и 84 членов Сената при 12 голосах против.
Законопроект предусматривает санкции против российских должностных лиц, банков, компаний и судов теневого флота. Кроме того, инициатива разрешает применять вторичные пошлины до 100% к государствам, продолжающим закупать энергоносители из РФ. После Сената документ поступит на рассмотрение Палаты представителей, которая находится на перерыве до сентября.