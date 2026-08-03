Вестник Кавказа

Конгресс США приостановил принятие новых санкций против РФ

Конгресс США приостановил принятие новых санкций против РФ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В американском Сенате заблокировали ускоренное принятие закона о новых санкциях против России из-за споров о расширении полномочий президента в торговой сфере.

​В Конгрессе США приостановили процедуру быстрого принятия законопроекта о новых санкциях против России. Об этом сообщило издание Punchbowl News.

​Рассмотрение заблокировал сенатор-демократ от штата Джорджия Рафаэль Уорнок, который отказался поддержать расширение полномочий президента США Дональда Трампа по введению дополнительных пошлин против различных стран из-за риска роста цен.

​Отметим, что обсуждение документа стартовало 28 июля. Проект успешно прошел два процедурных этапа, получив поддержку 86 и 84 членов Сената при 12 голосах против.

​Законопроект предусматривает санкции против российских должностных лиц, банков, компаний и судов теневого флота. Кроме того, инициатива разрешает применять вторичные пошлины до 100% к государствам, продолжающим закупать энергоносители из РФ. После Сената документ поступит на рассмотрение Палаты представителей, которая находится на перерыве до сентября.

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