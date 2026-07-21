Мишустин призвал активнее привлекать страны ЕАЭС к креативным проектам

Михаил Мишустин предложил расширить сотрудничество со странами ЕАЭС и активнее привлекать партнеров по союзу к совместным проектам в креативной сфере.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с генеральным директором Агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой заявил о необходимости вовлечения стран ЕАЭС в креативные индустрии. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

"Мне кажется, мы тоже могли бы вовлекать наших коллег из стран ЕАЭС в эту тему более активно"

- Михаил Мишустин

Глава кабмина напомнил о предстоящем заседании межправсовета объединения в Чолпон-Ате и поинтересовался текущими проектами агентства на пространстве союза. Руководитель АСИ рассказала о ключевых направлениях сотрудничества, а собеседник отметил их позитивное влияние на рост торговли и промышленную кооперацию.

Отметим, в Евразийский экономический союз входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Ранее российский премьер обсуждал развитие данной сферы на профильной конференции с коллегами из государств СНГ.