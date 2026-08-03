Вестник Кавказа

США намерены официально закрепить отказ Ирана от ядерной программы

Дональд Трамп
© Фото: Сайт Белого дома
Американский лидер Дональд Трамп охарактеризовал переговоры с Тегераном как успешные и заявил о намерении официально закрепить отказ Ирана от ядерной программы.

Президент США Дональд Трамп заявил, что отказ Ирана от обладания ядерным оружием будет закреплен на официальном уровне. Эту информацию политик озвучил в интервью телеканалу Fox News.

"У Ирана никогда не будет ядерного оружия. Они уже не могут им обладать, но это будет формально закреплено"

- Дональд Трамп

Ранее госсекретарь США Марко Рубио назвал первоочередной целью Вашингтона возобновление нормального судоходства в Ормузском проливе. По его словам, далее диалог будет сосредоточен на ядерной программе Исламской Республики.

Отметим, также американский лидер охарактеризовал прошедший день контактов представителей двух стран как очень хороший, указав на достижение большого прогресса и назвав мудрым решением возможное заключение итоговой сделки.

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