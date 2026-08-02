Новые переговоры США и Ирана: как Трамп торгуется с Ираном через угрозы и отступления?

Расскажем, возобновили ли США и Иран переговоры, почему Трамп снова отменил атаки на Иран, каковы угрозы Трампа в адрес Ирана, может ли Пакистан примирить США и Иран, какова роль других посредников, в чем суть сделки с Ираном по мнению Трампа, почему Иран и США не договорились и что дальше.

Конфликт между США и Ираном длится уже более 5 месяцев. За это время он прошел путь от молниеносной, как предполагалось, военной операции до затяжного противостояния, в котором дипломатические усилия постоянно чередуются с угрозами эскалации. Центральной точкой напряжения стал Ормуз: закрытие пролива Ираном в начале марта вызвало хаос на мировых энергетических рынках и привело к резкому росту цен на нефть. С тех пор Вашингтон соперничает с Тегераном за контроль над судоходством в проливе.

Переговоры Ирана и США продолжаются сейчас?

Позиции Вашингтона и Тегерана о том, возобновили ли США и Иран переговоры, противоположны. Американский лидер Дональд Трамп неоднократно заявлял о ведении переговоров с ИРИ "прямо сейчас". Он утверждал, что они проходят "по просьбе Ирана" и при поддержке Саудовской Аравии, ОАЭ и, в особенности, Катара. Трамп также обвинял Тегеран в "двуличности" за то, что иранские власти публично отрицают факт переговоров, тогда как, по его словам, они "просят" о встречах.

В Иране категорически отрицают прямые контакты с американской стороной. В МИД ИРИ неоднократно подчеркивали, что в настоящее время переговоры с США не ведутся: все обсуждения ведутся исключительно с Оманом и касаются только технических вопросов управления судоходством в Ормузском проливе. При этом важно отметить, что отрицание прямых переговоров не означает отсутствия дипломатической коммуникации. Стороны активно используют посредников для обмена предложениями и проектами документов.

Почему Трамп снова отменил атаки на Иран?

В конце первой недели августа Трамп вновь отменил запланированные "масштабные удары" по иранской территории, которые, по его словам, могли бы стать "крупнейшей атакой со времен Второй мировой войны". Причиной этому послужили сразу несколько факторов:

ключевые союзники США в регионе - Саудовская Аравия, ОАЭ и Катар - призвали президента воздержаться от эскалации и дать дипломатии еще один шанс. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман, как сообщается, лично беседовал с Трампом, выражая обеспокоенность по поводу планов новых массированных ударов; Вашингтон столкнулся с серьезной проблемой истощения запасов критически важных боеприпасов. По оценкам, запасы американских противоракетных перехватчиков Patriot сократились за войну почти в 3 раза. Американские официальные лица проявили озабоченность по этому поводу, хотя Трамп эти опасения и отвергал; сама логика конфликта зашла в тупик: несмотря на многомесячные военные действия, Тегеран не только не капитулировал, но и продолжал удерживать контроль над проливом, а блокада США, хотя и ограничивала иранский экспорт, не приводила к решающему перелому.

Каковы угрозы Трампа в адрес Ирана?

На протяжении всего конфликта глава Белого дома неоднократно прибегал к одной и той же тактике: он повышал ставки, угрожая Ирану сокрушительными ударами, чтобы затем в последний момент смягчить свою позицию, ссылаясь на прогресс в переговорах. Эта модель стала настолько повторяющейся, что, по оценкам наблюдателей, начала подрывать доверие к любым заявлениям американской стороны:

Март 2026 года . Менее чем через месяц после начала войны Трамп пригрозил нанести удары по иранским электростанциям, если Ормуз не будет открыт. Два дня спустя он отложил удары на пять дней, сославшись на "прогресс" в переговорах. Когда этот срок истек 26 марта, он вновь перенес их - уже на 10 дней, утверждая, что Тегеран сам попросил об отсрочке;

. Менее чем через месяц после начала войны Трамп пригрозил нанести удары по иранским электростанциям, если Ормуз не будет открыт. Два дня спустя он отложил удары на пять дней, сославшись на "прогресс" в переговорах. Когда этот срок истек 26 марта, он вновь перенес их - уже на 10 дней, утверждая, что Тегеран сам попросил об отсрочке; Апрель 2026 года . 7 апреля Трамп предупредил, что "ночью погибнет целая цивилизация", если Иран немедленно не откроет пролив. Тегеран не дрогнул, и за два часа до истечения ультиматума Трамп отменил удары, объявив о двухнедельном прекращении огня при посредничестве Пакистана. Однако мирная сделка так и не была достигнута, и уже 21 апреля, в последние часы перемирия, глава государства объявил о бессрочном прекращении огня, сославшись на просьбу пакистанских посредников;

. 7 апреля Трамп предупредил, что "ночью погибнет целая цивилизация", если Иран немедленно не откроет пролив. Тегеран не дрогнул, и за два часа до истечения ультиматума Трамп отменил удары, объявив о двухнедельном прекращении огня при посредничестве Пакистана. Однако мирная сделка так и не была достигнута, и уже 21 апреля, в последние часы перемирия, глава государства объявил о бессрочном прекращении огня, сославшись на просьбу пакистанских посредников; Май 2026 года . 17 мая Трамп вновь пригрозил уничтожить Иран, заявив, что от страны "ничего не останется", если сделка не будет заключена. Но уже на следующий день он сообщил, что решил "отложить это на некоторое время из-за очень серьезных обсуждений" с ИРИ. К 27 мая переговоры в очередной раз зашли в тупик, и угроза ударов вернулась в повестку;

. 17 мая Трамп вновь пригрозил уничтожить Иран, заявив, что от страны "ничего не останется", если сделка не будет заключена. Но уже на следующий день он сообщил, что решил "отложить это на некоторое время из-за очень серьезных обсуждений" с ИРИ. К 27 мая переговоры в очередной раз зашли в тупик, и угроза ударов вернулась в повестку; Июнь 2026 года . 11 июня, после двух дней взаимных ударов, Трамп пригрозил взять под "полный контроль" нефтяную и газовую промышленность Ирана. Однако уже через пару часов он объявил о прорыве в переговорах и отменил атаку. 17 июня США и Иран подписали Исламабадский меморандум, закрепив прекращение огня и 60-дневный период для дальнейших переговоров. Однако из-за разногласий по ключевым вопросам, прежде всего о том, кто контролирует Ормуз, соглашение развалилось в течение нескольких дней, и стороны вернулись к тактике "око за око";

. 11 июня, после двух дней взаимных ударов, Трамп пригрозил взять под "полный контроль" нефтяную и газовую промышленность Ирана. Однако уже через пару часов он объявил о прорыве в переговорах и отменил атаку. 17 июня США и Иран подписали Исламабадский меморандум, закрепив прекращение огня и 60-дневный период для дальнейших переговоров. Однако из-за разногласий по ключевым вопросам, прежде всего о том, кто контролирует Ормуз, соглашение развалилось в течение нескольких дней, и стороны вернулись к тактике "око за око"; Июль-август 2026 года. 27 июля Трамп вновь приостановил атаки, отметив, что "контуры соглашения" согласованы, но Вашингтон "готов" к действиям "на уровнях, невиданных со времен Второй мировой". В последующие дни он неоднократно называл текущие переговоры "последним шансом" для Ирана.

Может ли Пакистан примирить США и Иран?

Пакистан с самого начала конфликта позиционировал себя в качестве ключевого посредника. Уже в апреле 2026 года Исламабад принял первые за десятилетия прямые американо-иранские переговоры, которые привели к подписанию Исламабадского меморандума о взаимопонимании в июне. С тех пор пакистанская дипломатия остается в центре усилий по деэскалации. Однако каждая попытка деэскалации, достигнутая при участии Исламабада, все равно разваливалась в течение нескольких недель. Апрельское перемирие рухнуло за несколько дней, а меморандум продержался немногим более месяца. Это привело к тому, что роль Пакистана пока что сместилась со способного разрешить конфликт посредника, до посредника, имеющего доступ к сторонам, то есть его функция стала скорее технической.

Тем не менее Пакистан продолжает активно действовать на дипломатическом фронте. Пакистанское правительство направило приглашения высокопоставленным иранским чиновникам в Исламабад - главе МИД ИРИ Аббасу Арагчи и спикеру парламента Мохаммаду Багеру Галибафу. В МИД Ирана подтвердили, что посредником в обсуждениях, касающихся Ирана и США, остается Пакистан, а Катар помогает в случаях, когда это необходимо. Проблема заключается в том, что Пакистан может содействовать переговорам и заключать соглашения, но не может принудить Вашингтон и Тегеран выполнять взятые на себя обязательства.

Какова роль других посредников в конфликте США и Ирана?

Помимо Пакистана, в урегулировании конфликта задействован целый ряд региональных и международных акторов. Оман играет ключевую роль в переговорах по Ормузскому проливу как одно из двух прибрежных государств по техническим вопросам: маршрутам судоходства, разминированию, стоимости услуг. Именно с Маскатом Тегеран ведет свои основные переговоры, которые, по заявлениям иранской стороны, пребывают на "завершающей стадии". Оман также выступил с конкретным предложением по будущему управлению проливом, поддержанным другими странами Персидского залива, хотя ИРИ отклонил его и выдвинул встречные предложения.

Катар, наряду с Пакистаном, сосредоточен на политико-стратегическом уровне конфликта: прекращении огня, сокращении атак, санкциях, ядерной проблеме и гарантиях безопасности. Катарские посредники активно участвуют в обмене предложениями и проектами документов. В МИД Катара подтвердили, что Доха поддерживает посреднические усилия Омана и надеется на достижение соглашения в ближайшие часы или дни.

Саудовская Аравия и ОАЭ оказывают политическое давление на обе стороны, призывая к деэскалации. Именно их обращение к Трампу стало одной из причин отмены запланированных ударов в начале августа. Турция также участвует в дипломатических усилиях, что подтверждается телефонными контактами иранского министра иностранных дел с турецким коллегой. Наличие множества посредников отражает коллективную волю региона как можно скорее завершить конфликт.

В чем суть сделки с Ираном по мнению Трампа?

Американский президент неоднократно заявлял, что соглашение с Ираном "вот-вот будет заключено". По его словам, оно должно включать два ключевых элемента:

Немедленное и полное открытие Ормуза; Прекращение ядерной угрозы со стороны ИРИ (денуклеаризация).

Трамп также подчеркивал, что не позволит Ирану взимать плату за проход судов через пролив. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что сделка может быть заключена уже 4 или 5 августа, а госсекретарь Марко Рубио подтвердил прогресс в переговорах, но отметил, что окончательного соглашения пока нет.

Однако реальность выглядит значительно сложнее. Иран настаивает на том, что:

Ситуация в проливе не вернется к довоенному статус-кво;

Тегеран хочет взимать плату за проход судов, что категорически отвергается США;

Существуют разногласия по количеству и расположению коридоров для судоходства (северный и южный маршруты);

Операции по разминированию также остаются спорным вопросом.

Кроме того, как сообщило иранское агентство Fars со ссылкой на источник в переговорной команде, сообщения о том, что Тегеран принял компромиссное предложение катарских посредников, "не имеют ничего общего с реальностью". Это указывает на то, что конкретных договоренностей пока нет.

Почему Иран и США не договорились?

За пять месяцев конфликта стало очевидно, что препятствия носят не глубокий структурный характер:

Отсутствие последовательной стратегии у США. Риторика Трампа характеризуется как беспорядочные и непоследовательные заявления. Смешанные сигналы - то угрозы немедленной эскалации, то заявления о скорой сделке - воспринимаются не как тактика ведения переговоров, а как отражение отсутствия четкой стратегии. Это подрывает доверие к любым заявлениям американской стороны;

Нежелание Ирана идти на уступки по ключевым вопросам. Тегеран рассматривает контроль над Ормузом как свой главный рычаг влияния. В ИРИ неоднократно заявляли, что ситуация не вернется к довоенному состоянию, настаивая на праве взимать плату за проход судов. Кроме того, иранские официальные лица предупредили, что любые атаки США и Израиля или участие региональных стран в таких действиях встретят "соразмерный ответ", включая удары по саудовским и эмиратским нефтяным, а также по катарским и израильским газовым месторождениям;

Эскалация на других фронтах. Конфликт с ИРИ переплелся с другими региональными проблемами: ливанским, израильско-палестинским, саудовско-хуситским и иракским досье. Проиранские хуситы в Йемене активизировали угрозы в Баб-эль-Мандебском проливе, что создает дополнительную угрозу для международного судоходства;

Внутреннее политическое давление в США. Война остается непопулярной в США, а ее экономические издержки создают дополнительные трудности для администрации.

Иран и США - что дальше?

С одной стороны, есть явные признаки того, что обе стороны заинтересованы в деэскалации:

США приостановили запланированные массированные атаки;

ИРИ и Оман находятся на “завершающей стадии” переговоров по техническим аспектам судоходства;

Посредники активно обмениваются проектами соглашений;

Высокопоставленные американские чиновники выражают надежду на скорое заключение сделки.

С другой стороны, сохраняются серьезные препятствия:

Кардинальные разногласия по ключевым вопросам (контроль над проливом, плата за проход, ядерная программа);

Отсутствие доверия между сторонами, усугубленное многомесячной чередой нарушенных обещаний и сорванных перемирий;

Риск потери контроля над конфликтом: другие стороны могут спровоцировать новую эскалацию.

Наиболее реалистичным сценарием в ближайшей перспективе представляется достижение временного, технического соглашения по Ормузу при посредничестве Омана, которое позволит возобновить ограниченное судоходство и снизить напряженность. Однако полноценное мирное соглашение, затрагивающее ядерную программу ИРИ и другие стратегические вопросы, остается перспективой отдаленной: его достижение потребовало бы смены позиций обеих сторон по вопросам, которые лежат в основе самого конфликта.