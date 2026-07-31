Возможен ли долгосрочный мир на Ближнем Востоке?

Ситуация на Ближнем Востоке осложняется с каждым днем. Насколько оптимистичные слова Дональда Трампа о достижении соглашения о полном разоружении ХАМАС соответствуют реальным прогнозам, "Вестник Кавказа" обсудил с президентом Центра ближневосточных исследований Мурадом Садыгзаде.

Несмотря на громкое заявление президента США Дональда Трампа о достижении соглашения по полному разоружению ХАМАС, сами стороны конфликта не выражают оптимизма. О том, сработает ли соглашение и можно ли надеяться на сколь-либо долгосрочный мир, "Вестнику Кавказа" рассказал президент Центра ближневосточных исследований Мурад Садыгзаде.

Прежде всего, он обратил внимание на отсутствии у ХАМАС согласия на полное разоружение.

"Декларация, подготовленная различными палестинскими фракциями, говорит о сдаче тяжелого вооружения, о передаче всех крупных инфраструктурных военных объектов (подземных тоннелей, складов и т.п.), но при этом стрелковое оружие, согласно заявлениям, которые были написаны в декларации, останется у самих бойцов ХАМАС, которые потом должны быть интегрированы в новую систему полицейских, внутренней безопасности Сектора Газа", – пояснил Мурад Садыгзаде.

"Кроме того, надо понимать, что здесь в принципе ничего нового нет, просто Дональд Трамп это преподносит как выигрыш в своей политике по устраиванию мира по всей Земле, потому что ему сейчас очень нужно поднять рейтинги. И для этого ему было бы полезно показать, что хотя бы палестинский вопрос более-менее продвигается, что вопрос Газы и Совета мира не окончательно потух и там действительно происходят какие-то намеки на продвижение", – отметил эксперт.

"Но если вчитаться, то там заявлено, что все произойдет только после выполнения гуманитарного протокола со стороны Израиля, должны быть созданы многонациональные силы с одной стороны, с другой стороны – полицейская система, и только тогда израильские войска покинут территорию Газы. Но в Тель-Авиве никто не собирается ничего покидать, напротив, Израиль стремится сохранить текущие позиции до последнего, потому что у них, во-первых, нет доверия палестинским движениям, а во-вторых, для того, чтобы утолить жажду и требования крайне правого электората, они не будут уходить ни из Газы, ни с юга Ливана. Безусловно, сейчас, по крайней мере текущее правительство во главе с Биньямином Нетаньяху, крайне правыми силами, не готово покидать территории, которые были захвачены в результате различных военных операций и кампаний", – указал Мурад Садыгзаде.

Соответственно, обратил внимание он, никакого позитивного развития событий по Сектору Газа не просматривается. "Я думаю, что это будут периодически возобновляемые военные действия, расширение зон оккупации со стороны Израиля. Глобально по региону ситуация тоже не очень приятная. Конфликт вокруг Ирана, вокруг других стран, так или иначе союзных Ирану, или негосударственных акторов, будет расширяться, потому что возможности для достижения перемирия, установления прочного мира крайне низки. К этому не готов никто, ни со стороны Ирана, ни со стороны США или Израиля", – констатировал президент Центра ближневосточных исследований.

"Многое будет зависеть от выборных циклов. Потому что впереди промежуточные выборы в США, а также выборы в октябре в Израиле, на фоне которых ситуация обострится, потому что наличие конфликта, угрозы безопасности Израилю – это всегда высокие рейтинги для Нетаньяху и его крайне правой коалиции, которая, скорее, является ястребами", – отметил эксперт.

"Поэтому я думаю, что, к большому сожалению, мы не увидим долгосрочного мира или перемирия на Ближнем Востоке в ближайшие несколько лет, потому что ситуация в этом регионе развивается в унисон с глобальными изменениями, с эскалацией напряженности абсолютно во всех точках хронических конфликтов по всему миру и будет только усугубляться", – заключил Мурад Садыгзаде.