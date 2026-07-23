Почему США приостановили удары по Ирану: перемирие близко?

Почему США возобновили удары по Ирану в июле, почему США приостановили удары по Ирану, возможен ли новый виток войны США и Ирана, продолжаются ли переговоры Ирана и США и в чем конфликт, что будет дальше с Ормузским проливом, а также что сейчас мешает перемирию США и Ирана?

После двух недель интенсивных бомбардировок Вашингтона и ответных ударов Тегерана в американо-иранском конфликте наступила внезапная пауза, открывшая окно для дипломатических маневров. Однако путь к возможному урегулированию остается сложным из-за фундаментальных разногласий, в первую очередь вокруг контроля над Ормузским проливом.

Почему США возобновили удары по Ирану в июле?

Последняя эскалация конфликта между Вашингтоном и Тегераном началась 8 июля. Поводом послужила атака на торговое судно в Ормузском проливе, в которой Белый дом обвинил иранскую сторону. В ответ США нанесли первую с заключения июньского меморандума серию ударов по территории ИРИ. В тот же день американский лидер Дональд Трамп объявил о прекращении действия режима прекращения огня с Исламской Республикой. Эскалация быстро переросла в полномасштабный обмен ударами.

В течение 13 ночей США наносили авиаудары по иранским военно-морским объектам, береговым радарным и ракетным установкам, складам боеприпасов, а также по объектам инфраструктуры, включая мосты и тоннели на юге страны. Иран отвечал ракетными и беспилотными атаками на военные базы США в соседних странах. Удары также наносились по гражданской инфраструктуре в государствах Персидского залива, которые Тегеран рассматривал как ответ на действия США против иранских гражданских объектов.

Центральным пунктом противостояния стал Ормузский пролив. Если не учитывать короткую передышку во время действия меморандума, Ормуз фактически закрывался для международного судоходства вскоре после начала американо-израильских атак на территорию республики в конце зимы. Попытки судов пройти через пролив без разрешения ИРИ приводили к новым инцидентам. Так, в июле иранские силы атаковали танкеры в проливе, что спровоцировало возобновление американских авиаударов и восстановление морской блокады иранских портов.

Почему США приостановили удары по Ирану?

Приостановка ударов США, произошедшая в пятницу 24 июля, стала результатом совокупности нескольких факторов:

Дипломатическое давление и стремление дать шанс переговорам. Посредники, включая Катар, Пакистан, Египет и Оман, обратились к главе Белого дома с просьбой дать дипломатии еще один шанс. По словам посла США при ООН Майка Уолтца, президент решил приостановить атаки, чтобы дать переговорам шанс. Трамп заявил, что согласился на паузу, поскольку "все, кто имеет дело с Ираном", попросили его воздержаться от новых атак. Он подчеркнул, что решение было принято без значительных потерь или выигрыша для США, отметив при этом падение нефтяных котировок и рост фондовых рынков после приостановки боестолкновений;

Посредники, включая Катар, Пакистан, Египет и Оман, обратились к главе Белого дома с просьбой дать дипломатии еще один шанс. По словам посла США при ООН Майка Уолтца, президент решил приостановить атаки, чтобы дать переговорам шанс. Трамп заявил, что согласился на паузу, поскольку "все, кто имеет дело с Ираном", попросили его воздержаться от новых атак. Он подчеркнул, что решение было принято без значительных потерь или выигрыша для США, отметив при этом падение нефтяных котировок и рост фондовых рынков после приостановки боестолкновений; Военные и логистические ограничения . По данным ряда СМИ, американские военные советники предупредили американского лидера о том, что двухнедельная кампания бомбардировок достигла предела эффективности: целей для нанесения ударов становилось все меньше. Кроме того, высказывались серьезные опасения по поводу истощения запасов ракет-перехватчиков систем противовоздушной обороны, необходимых для защиты региональных баз США. В Объединенном комитете начальников штабов, как сообщается, выразили обеспокоенность сокращением критически важных боеприпасов. Хотя администрация Трампа публично отрицала наличие проблем с запасами, эти сообщения указывали на то, что военный потенциал США в регионе не безграничен;

. По данным ряда СМИ, американские военные советники предупредили американского лидера о том, что двухнедельная кампания бомбардировок достигла предела эффективности: целей для нанесения ударов становилось все меньше. Кроме того, высказывались серьезные опасения по поводу истощения запасов ракет-перехватчиков систем противовоздушной обороны, необходимых для защиты региональных баз США. В Объединенном комитете начальников штабов, как сообщается, выразили обеспокоенность сокращением критически важных боеприпасов. Хотя администрация Трампа публично отрицала наличие проблем с запасами, эти сообщения указывали на то, что военный потенциал США в регионе не безграничен; Общественное мнение и внутриполитическое давление. Затяжной конфликт становился все более непопулярным в США. Опрос, проведенный CBS/YouGov, показал, что 57% американцев испытывают разочарование по поводу военных действий, и только 19% настроены оптимистично. Рейтинг одобрения Трампа, хотя и вырос до 37%, оставался низким, а поддержка войны против Ирана была на самом низком уровне с начала конфликта. В преддверии ноябрьских промежуточных выборов администрация оказалась под давлением необходимости продемонстрировать прогресс и избежать дальнейшей эскалации.

Новый виток войны США и Ирана возможен?

Несмотря на паузу, угроза возобновления боевых действий остается высокой. Трамп неоднократно предупреждал, что США быстро вернутся к масштабным военным действиям в случае провала переговоров. Он заявил, что не намерен позволять дипломатическому процессу затягиваться: "Либо это происходит быстро, либо не происходит вообще".

Иранские власти подтвердили приостановку атак, пока американцы сохраняют паузу. При этом в Тегеране выразили готовность к "масштабному ответу" в случае нового удара со стороны США. Иранские официальные лица выражают скептицизм в отношении намерений Вашингтона, рассматривая паузу скорее как тактический шаг, чем как искреннее стремление к миру.

Хрупкость ситуации подчеркивается продолжающимися инцидентами. Несмотря на паузу в прямом обмене ударами между США и Ираном, 27 и 28 июля были зафиксированы беспилотные атаки на Саудовскую Аравию и Иорданию, в которых обвиняют поддерживаемые Ираном группировки. Иранские СМИ также сообщили, что 27 июля иранские силы развернули шесть судов, пытавшихся пересечь Ормуз без разрешения.

Переговоры Ирана и США продолжаются?

На фоне паузы в боевых действиях продолжаются дипломатические усилия. Посредники, включая Оман, Катар, Пакистан и Египет, добились прогресса в попытках вернуть США и Иран за стол переговоров. Региональные чиновники охарактеризовали этот прогресс как "значительный". Оман взял на себя ведущую роль в посредничестве. Глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди провел телефонные переговоры с коллегами из Ирана, Катара, Саудовской Аравии, Кувейта и Египта, чтобы обсудить пути деэскалации. В заявлении оманского МИДа говорилось, что дискуссии были сосредоточены на путях улучшения перспектив достижения практических, справедливых и устойчивых договоренностей для морского судоходства через Ормуз.

При этом позиции сторон относительно переговоров расходятся. Трамп утверждает, что США ведут с иранцами "очень дружественные переговоры", и что Тегеран запросил встречу. Однако в ИРИ отрицают наличие прямых переговоров с Вашингтоном. Официальный представитель иранского МИД Эсмаил Багаи заявил о "сфабрикованности" сообщений о том, что Иран запрашивал переговоры. Он подтвердил, что посредники могут передавать сообщения между сторонами, но подчеркнул, что Иран никогда не позволит США “определять время войны и мира”.

В чем конфликт США и Ирана на переговорах?

Основным и наиболее сложным вопросом на переговорах остается будущее Ормузского пролива. Именно разногласия по поводу его контроля привели к срыву июньского меморандума и новой эскалации:

ИРИ настаивает на сохранении контроля над Ормузом и управлении судоходством совместно с Оманом, чьи территориальные воды также простираются в пролив. Тегеран заявляет о праве взимать плату за проход судов и определять маршруты;

США хотят вернуться к довоенному статус-кво, когда суда могли проходить через пролив свободно и без оплаты. Вашингтон считает, что взимание обязательных сборов является незаконным.

Июньский меморандум обязывал Исламскую Республику способствовать свободному коммерческому судоходству через пролив в течение 60 дней, но стороны по-разному интерпретировали это обязательство. Иранские власти настаивали, что сохраняют контроль, а их согласие на свободный проход было временным.

Что будет дальше с Ормузским проливом?

Посредники, и в первую очередь Оман, предложили несколько вариантов компромисса:

План добровольных сборов. Маскат предложил систему, при которой ИРИ могла бы собирать добровольные сборы за использование пролива. Этот план получил поддержку со стороны государств Персидского залива. Система должна быть аналогична той, что действует в Малаккском проливе, где Индонезия, Малайзия и Сингапур запрашивают добровольные взносы на финансирование навигации, защиты окружающей среды и поисково-спасательных операций;

Модель совместного управления. Другой вариант предполагает создание механизма совместного управления проливом ИРИ и Оманом как двумя прибрежными государствами. Обсуждается возможность взимания "разумных сервисных сборов" за конкретные услуги, такие как страхование или помощь при швартовке, а не общий транзитный сбор. Средства от этих сборов могли бы поступать в совместно управляемый фонд под эгидой Международной морской организации.

Однако сохраняются серьезные разногласия. Иран настаивает на том, что он должен сохранить за собой высшую власть над проливом, в то время как США требуют полной свободы судоходства. Как заявил спикер парламента ИРИ Мохаммад Багер Галибаф, управление проливом никогда не вернется к довоенной схеме.

Что сейчас мешает перемирию США и Ирана?

Помимо Ормузского пролива, существует ряд других факторов, способных осложнить или сорвать переговорный процесс между США и ИРИ: