Будет ли мир между США и Ираном: посредники, оружие, что происходит?

Что сейчас происходит на Ближнем Востоке, почему перемирие США и Ирана нарушено, как защищены страны Персидского залива, может ли Пакистан помирить США и Иран, что говорят о войне в Иране, хватит ли США оружия продолжить войну, а также будет ли мир между США и Ираном?

Возобновление ежедневных атак в ходе эскалации американо-израильского конфликта произошло менее чем через месяц после подписания сторонами июньского меморандума - временного соглашения, призванного остановить войну, начавшуюся в последний день календарной зимы после совместных ударов Израиля и США по территории Ирана.

Что сейчас происходит на Ближнем Востоке?

США наносят массированные авиаудары по иранским объектам. В Центком заявили, что цели включают командные центры, объекты ПВО, ракетные и беспилотные средства, а также прибрежные объекты наблюдения. Атаки наносятся по нескольким локациям, включая Бендер-Аббас и остров Большой Томб. В минувшую среду США провели две крупные волны авиаударов за один день - впервые после подписания меморандума. По данным Минздрава ИРИ, в результате ударов погибли 35 человек и более трех сотен получили ранения, причем семь военнослужащих скончались при атаке на казарму в Бэмпуре.

Иран в ответ атакует американские военные объекты в соседних странах. Атакам подверглись объекты в Иордании, Кувейте и Бахрейне. Иранская армия заявила, что поразила системы связи и топливные хранилища США на авиабазе Эль-Азрак в Иордании баллистическими ракетами. Кувейт сообщил о перехвате 25 враждебных воздушных целей, включая беспилотники и ракеты. Иорданские вооруженные силы сбили восемь иранских ракет. Бахрейн также активировал системы ПВО и перехватил иранские атаки.

Почему перемирие США и Ирана нарушено?

Основная причина эскалации - контроль над Ормузом. В меморандуме указано, что Иран имеет контроль над международным морским судоходством в проливе. Однако на прошлой неделе ИРИ атаковала три коммерческих судна, проходивших через пролив по маршруту, не согласованному с Тегераном, после этого иранская сторона объявила о закрытии пролива. США ответили возобновлением морской блокады иранских портов. Блокада уже применялась с 13 апреля по 18 июня, когда США перенаправили более 140 судов и вывели из строя девять кораблей. Теперь Вашингтон вновь ввел ограничения. В первые сутки после восстановления блокады американские силы вывели из строя нефтяной танкер и перенаправили два судна.

При этом стороны обвиняют друг друга в нарушении меморандума. В Тегеране утверждают, что США нарушили "почти все статьи" соглашения в течение 25 дней после его заключения. Белый дом же обвиняет ИРИ в атаках на судоходство. На саммите лидеров НАТО Трамп объявил пакт с ИРИ расторгнутым.

Как защищены страны Персидского залива?

Страны Персидского залива на протяжении десятилетий создавали сети ПВО из систем разных стран. Саудовская Аравия обладает крупнейшей в регионе сетью ПВО на базе систем THAAD и Patriot PAC-3. ОАЭ также используют THAAD и Patriot наряду с израильской платформой Barak. Катар инвестировал в Patriot и NASAMS III, Кувейт развертывает Patriot PAC-3 и итальянские Aspide. Перехваты продемонстрировали высокую эффективность этих систем. Кувейт сообщил о перехвате 25 враждебных целей. Иордания сбила восемь ракет. Бахрейн перехватил и уничтожил иранские ракеты и беспилотники.

Однако сама стоимость перехвата очень высока. Иран производит недорогие беспилотники Shahed, которые стоят примерно по $30 тысяч за штуку, в то время как передовые ракеты-перехватчики могут стоить миллионы долларов каждая. Иранские атаки по американским ближневосточным базам могут вынудить страны Залива и Вашингтон расходовать дорогие и ограниченные ракеты против гораздо более дешевых целей, как это было с Израилем. В результате ПВО могут быть истощены, даже если они успешно перехватывают большинство угроз.

США эксплуатируют военные объекты как минимум в 19 местах на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а численность американских военнослужащих в регионе была увеличена до примерно 50 тысяч. В долгосрочной перспективе страны Залива улучшат военное сотрудничество между собой, однако полная замена американского военного присутствия собственными силами пока не на горизонте, хотя именно это присутствие подвергает их опасности.

Может ли Пакистан помирить США и Иран?

Пакистан был главным посредником с начала военных действий. В апреле он принял первые за несколько десятилетий совместные переговоры американских и иранских чиновников. Именно Пакистан помог разработать и подписать Исламабадский меморандум, после чего переговорщики из США и ИРИ провели встречи в Швейцарии при катарском и пакистанском посредничестве. Однако Тегеран ранее исключил Ормузский вопрос из повестки пакистанского посредничества, посчитав его двусторонним вопросом с Оманом. Исламская Республика не хотела, чтобы этот вопрос определялся в рамках более широких переговоров под патронажем Исламабада, что предоставило бы Вашингтону пространство для политического маневра.

Тем не менее Пакистан продолжает дипломатические усилия. Сегодня пакистанский МИД призвал стороны прекратить ответные военные удары и возобновить технические переговоры в рамках меморандума. Официальный представитель заявил, что реализация меморандума сталкивается с вызовами, но Пакистан продолжит поощрять стороны к прекращению насилия и возобновлению технических переговоров. Катар и Оман также остаются вовлеченными в посреднические усилия. Однако воскресные атаки на Катар могут негативно повлиять на его посредническую роль, хотя Доха пока не склонна к выходу из процесса.

Хватит ли США оружия продолжить войну с Ираном?

В Центре стратегических и международных исследований посчитали, что к апрелю Пентагоном была израсходована по меньшей мере половина перехватчиков THAAD, почти половину перехватчиков Patriot и чуть менее трети ракет Tomahawk. Всего за четыре месяца конфликта военные расходы США, по данным Пентагона, достигли от $80 до $100 млрд - более чем в три раза превысив официально признаваемую сумму около $30 млрд. По данным источников, эта цифра включает $47 млрд на вооружение, $29 млрд на военные операции и $20 млрд на замену уничтоженных активов. Восстановление одних только баз, поврежденных в результате иранских ударов, может превысить $30 млрд.

Проблема усугубляется низкими темпами восполнения. По текущим графикам поставок Пентагон получает примерно 15 новых Tomahawk и 20 новых Patriot в месяц. Поставок THAAD в этом году не ожидается. Администрация Трампа официально запросила у Конгресса $87,6 млрд на покрытие военных расходов, включая $21 млрд на пополнение боеприпасов. В июне Трамп подписал Закон о производстве в оборонных целях, чтобы ускорить производство, но расширение производственных мощностей требует времени.

В Центре оценивают, что для восстановления запасов до довоенного уровня потребуется от одного до четырех лет. Однако, по данным The Hill, американской армии нужно минимум 4 года, чтобы восполнить израсходованный арсенал вооружений. При этом восстановление возможно в указанные сроки только при условии, что Конгресс одобрит необходимое финансирование. Столь длительный срок восстановления арсеналов ставит под вопрос способность Вашингтона вести затяжные конфликты высокой интенсивности в ближайшей перспективе. Истощение запасов может ослабить позиции США в потенциальном будущем конфликте, особенно с Китаем.

Что говорят о войне в Иране?

В Иране структура власти претерпела значительные изменения после убийства бывшего верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. Его сын Моджтаба Хаменеи был выбран новым верховным лидером при поддержке КСИР, имеющего теперь большое влияние не только на военную стратегию, но и на важные политические решения. Однако новый верховный лидер ни разу не появлялся на публике с февраля. Его отсутствие на государственных похоронных церемониях, где присутствовали трое его братьев, породило спекуляции о его здоровье, местонахождении и степени контроля над руководством страны. На прошлой неделе КСИР опубликовал фотографию Моджтабы, но это не прекратило домыслов. Ближайшее выступление Хаменеи должно пройти на мемориальном мероприятии в Тегеране 23 июля.

При этом иранские военные и политические элиты демонстрируют единую позицию по ключевому вопросу - контролю над Ормузом. Иранская армия назвала контроль над проливом "красной линией", а армейский спикер заявил, что ИРИ имеет возможность контролировать Ормуз из любой точки своей территории.

В Иране заявляют, что значительная часть их военного потенциала остается неиспользованной. Иранская военная доктрина основана на асимметричных возможностях. Беспилотники Shahed, производимые внутри страны, позволяют наносить удары по инфраструктуре без использования крупных стационарных радарных установок. Это создает для противника проблему экономической эффективности.

Тегеран угрожает нанести удары по всей инфраструктуре региона, если Трамп будет атаковать иранские электростанции и мосты. При этом иранская армия заявляет, что у нее нет конфликта с соседними странами. Официальный представитель подчеркнул, что спор Тегерана не со странами региона, и что Иран остается приверженным сотрудничеству. Однако Тегеран предупредил соседей, что предоставление баз США для атак на Иран неприемлемо и не останется без ответа.

Будет ли мир между США и Ираном?

Несмотря на интенсивные боевые действия, есть некоторые сигналы, указывающие на возможный путь к деэскалации. Иран освободил американскую гражданку, несколько лет находившуюся в заключении по обвинению в шпионаже. Трамп приветствовал это решение как "жест доброй воли". На протяжении десятилетий противостояния освобождение американских граждан в ИРИ осуществлялось через закулисные контакты, которые сохранялись даже при разрыве официальных дипломатических отношений.

Главный переговорщик Ирана Галибаф намекнул, что новые переговоры все еще возможны для прекращения конфликта. Тегеран не стремится к широкомасштабной эскалации, которая бы сделала невозможным возвращение к меморандуму. Однако обе стороны заявили о прекращении действия перемирия. ИРИ заявил, что не планирует возобновлять переговоры с США, и предупредил, что больше не будет соблюдать меморандум, если не получит выгоды от соглашения. Представитель МИД Ирана заявил, что текущий приоритет Тегерана - защита территориального суверенитета и ответ на американские атаки.

На данный момент возможность мира остается неопределенной. Иранские власти настаивают, что пролив останется закрытым, пока Вашингтон не примет условия Тегерана для его открытия. Американцы при этом ввели морскую блокаду иранских портов и расширили санкции. Посредники остаются вовлеченными в процесс, но сохраняются и серьезные препятствия. Исламская Республика рассматривает контроль над Ормузом в качестве стратегического актива и для сохранения этого преимущества готова даже принять риск войны. США, в свою очередь, стремятся силой открыть пролив. Такое противостояние может снова превратиться в испытание на выносливость, как во время более ранних боевых действий. Ни США, ни Иран не могут позволить себе бесконечную войну, но и уступать по ключевому вопросу пока никто не готов.