Куда ведут июльские удары США и Ирана?

Минувшей ночью силы ВС США и КСИР обменялись массированными авиационными и ракетными ударами по военным базам и стратегическим объектам на территории Ближнего Востока.

Американские вооруженные силы нанесли очередную серию ударов по военным объектам в Иране. Об этом сообщает Центральное командование ВС США (CENTCOM).

В ведомстве заявили о поражении иранских командных центров, объектов ПВО, пусковых установок ракет и беспилотников. Целями также стали объекты береговой охраны в районе Ормузского пролива. Высокоточные удары зафиксированы в порту Бендер-Аббас.

После сообщений иранских СМИ о серии мощных взрывов в ряде городов страны силы КСИР нанесли ответный удар ракетами и дронами по авиабазе Али Аль-Салем в Кувейте, заявив об уничтожении радара и пункта сбора американских солдат.

Также иранские военные нанесли удар по авиабазе Муваффак Салти в Иордании, поразив системы связи, радиолокационный пункт и топливные склады, а силы ПВО республики заявили о ликвидации американского дрона MQ-9 над городом Эндимешк.

Представитель КСИР бригадный генерал Хоссейн Мохаммади подчеркнул, что операции Ирана сосредоточены на уничтожении наступательной инфраструктуры США по всему региону, отметив неспособность Вашингтона поддерживать текущий режим боевых действий и вести войну на истощение.

Арабский аспект иранской войны

Востоковед, советник медиагруппы "Россия сегодня" Турал Керимов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о том, какими в настоящее время представляются перспективы иранского конфликта в свете перехода обмена ударами армий США и Ирана в ежедневный режим.

"В настоящее время в действиях США просматривается некий расчет на создание в регионе ситуации тотальной эскалации, когда арабские государства будут вынуждены предпринимать более жесткие, возможно даже радикальные меры против Ирана. Превращение ирано-американского конфликта в региональный поможет США решить свою задачу по подавлению Исламской Республики, от чего Администрация Трампа не отказывалась", - прежде всего сказал он.

"Требования президент Дональда Трампа ко всем американским партнерам известны: они должны более активно принимать участие в защите американской гегемонии как на глобальном, так и на региональных уровнях. В случае Ближнего Востока это означает желание Белого дома, чтобы страны Персидского залива воевали с Ираном. В этом контексте высока вероятность того, что нынешняя военная обстановка приведет к деградации региональной ситуации", - подчеркнул Турал Керимов.

"В сценарий вовлечения стран Персидского залива в войну укладывается нынешняя напряженность между движением "Ансар Аллах" в Йемене и Саудовской Аравией. На самом деле ни тем, ни другим возобновлять активную фазу их конфликта не выгодно. "Ансар Аллах" не может пока рассчитывать на активную поддержку Ирана, как это было до иранского конфликта, и не хотел бы воевать с Эр-Риядом в режиме осажденной крепости. Саудовская Аравия не может позволить себе оказаться перед риском войны на два фронта: с одной стороны Иран, с другой стороны "Ансар Аллах". Ормузский пролив вновь перекрыт, и вполне реальна угроза перекрытия йеменским движением Баб-эль-Мандебского пролива, откуда выходит на мировой рынок часть саудовской нефти", - сообщил востоковед.

"Иран прекрасно понимает, что прежние цели США не изменились – но меняется тактика. С одной стороны, возвращается экономическое удушение Ирана, с другой стороны, провоцируются гибридные прокси-войны с Ираном руками региональных государств. Заметьте, что Израиль сейчас вовсе не вмешивается в происходящее. Весной стало понятно, что арабские страны не хотят воевать с кем бы то ни было на одной стороне с Израилем – не то, что быть израильским союзником, а просто атаковать то же государство, на которое нападает Израиль. Поэтому Биньямин Нетаньяху сейчас воздерживается от подключения к американским ударам по Ирану", - отметил он.

Что будет делать Израиль?

Эксперт подчеркнул, что Израиль сохраняет нацеленность на нанесения стратегического поражения Исламской Республике Иран, но резко ограничен в возможностях. "У США и Израиля больше нет былой уверенности, что Иран удастся каким-то образом одолеть. Видимо, все, что было у них в запасе, уже использовано, и противникам Исламской Республики нужно искать новые методы. Стоит ожидать, что этому будет посвящен визит Нетаньяху в США в эти выходные. Мы по-прежнему находимся в стратегической ситуации, когда Израиль без поддержки США может воевать не более 7-10 дней, причем речь даже не об активных наступательных действиях, а о системной обороне. Ситуация намного серьезнее, чем она кажется на первый взгляд, у Израиля накопилось множество проблемных моментов на внешнем периметре, и есть угроза, что они сложатся в систему", - обратил внимание советник "Россия сегодня".

"Мы видим, как деградируют отношения Израиля с Турцией, как они находятся на грани фола с Египтом. Саудовская Аравия ужесточает свою позицию и очень близка к тотальной позиции невосприятия Израиля. Я думаю, в Тель-Авиве попросту не ожидали таких результатов своей региональной политики. Нетаньяху заявляет, что Израиль стал чуть ли не сверхдержавой и изменил Ближний Восток, но де-факто никаких побед на счету Израиля нет. Он контролирует большую часть сектора Газа и почти весь Западный берег реки Иордан, снова захватил значительную часть юга Ливана и держит войска на юге Сирии – однако Иран не повержен, "Хезболла" представляет из себя угрозу, ХАМАС остается в Газе. Позиция глобального сообщества по палестинскому вопросу только ужесточается, тотальной поддержки со стороны США по этой теме не имеется", - указал Турал Керимов.

"Между тем в Израиле скоро пройдут парламентские выборы. Электоральная база противников Нетаньяху заметно выросла. Сложилась ситуация, когда избиратели, возможно, и готовы поддержать курс правых и ультраправых в отношении внешних угроз, но только при условии, когда возглавлять правительство будет не Биньямин Нетаньяху. Поэтому власти Израиля сейчас в значительной степени заняты сейчас своими внутренними проблемами и поиском их решений, и не подключаются к американским действиям против Ирана", - заключил востоковед.