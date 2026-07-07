Казахстан и Китай договорились нарастить число авиарейсов

Авиаперевозчики Казахстана и Китая на переговорах в Пекине договорились нарастить число авиарейсов между странами со 124 до 152 в неделю, а также расширить перечень китайских городов, доступных для полетов из Казахстана.

В столице КНР Пекине прошли переговоры между Комитетом гражданской авиации Казахстана и Администрацией гражданской авиации Китая, сообщили в казахстанском Минтрансе.

Основной итог встречи – авиаперевозчики согласовали рост количества регулярных пассажирских рейсов для обеих стран со 124 до 152 в неделю, а также до 11 городов увеличили перечень крупных китайских аэропортов, полеты в которые будут доступны кахахстанским авиакомпаниям – так, для них открылся Чунцин – один из крупнейших транспортно-логистических и промышленных центров КНР, передает Sputnik Казахстан.

"Были обсуждены вопросы открытия прямого авиасообщения между Астаной и Шанхаем, а также открытия третьего международного воздушного коридора между Казахстаном и Китаем, что позволит повысить пропускную способность воздушного пространства… и создать дополнительные условия для дальнейшего роста авиасообщения"

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Также стороны обсудили использование воздушного пространства Китая и заключили межведомственное соглашение о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасания гражданских воздушных судов, говорится в сообщении.