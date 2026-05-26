Балкарский войлочный ковер стал брендом региона

Федеральная служба по интеллектуальной собственности РФ зарегистрировала как официальный региональный бренд Кабардино-Балкарии традиционный балкарский войлочный ковер кийиз, который можно найти здесь в каждом доме.

У жителей Кабардино-Балкарии (КБР) появился предмет особой гордости – традиционный балкарский войлочный ковер кийиз стал охраняемым региональным брендом региона, его официально зарегистрировал Роспатент, сообщает сайт организации.

"Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) зарегистрировала балкарский войлочный ковер кийиз в качестве географического указания, относящегося к Кабардино-Балкарской Республике"

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У процесса изготовления удобного и функционального предмета домашнего интерьера долгая история, длящаяся более 300 лет, причем владеют технологией только женщины: ведь именно они ткут такие настенные и напольные паласы. Процесс трудоемкий и занимает около месяца, передает портал "Это Кавказ".

Традиционный балкарский кийиз, который можно увидеть здесь в каждом доме – не только украшение, но и вполне функциональная вещь: он не только создает особую атмосферу, но и прекрасно сохраняет тепло домашнего очага. Еще это своеобразный символ, орнамент которого выбирается в зависимости от выбора и расположения. Это соответствует определенным правилам и нормам, принятым в обществе.

Это уже третий региональный бренд из КБР после минеральных вод "Малка" и "Хабаз", которыми славится регион, добавили в Роспатенте.