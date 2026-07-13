Пекин осудил Вашингтон за блокировку морских портов Ирана

В Китае выразили обеспокоенность в связи с возобновлением боевых действий на Ближнем Востоке, а также военной блокадой морских портов Ирана со стороны ВС США.

Китайская сторона крайне обеспокоена блокировкой Соединенными Штатами иранских морских портов, такое заявление сделал на брифинге официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

Он подчеркнул, что Пекин решительно осуждает возобновление боевых действий в регионе Персидского залива и призывает стороны снова вернуться к развитию диалога для разрешения конфликта.

"Китай выражает глубокую озабоченность в связи с возобновлением военного конфликта в регионе Персидского залива. Уважение законных прав и интересов стран, прилегающих к Ормузскому проливу, скорейшее восстановление нормального и безопасного судоходства в этой акватории - общее стремление международного сообщества"

– Линь Цзянь

Как отметил официальный представитель китайского МИД, стороны "должны пойти навстречу друг другу и надлежащим образом урегулировать ситуацию".

Вашингтон и Тегеран должны проявить сдержанность для сохранения перемирия и не допустить, "чтобы временное обострение ситуации привело к жертвам среди мирного населения", подчеркнул он.

Китай следует инициативам председателя КНР Си Цзиньпина и делает все возможное для снижения напряженности и стабилизации обстановки в регионе Персидского залива и на Ближнем Востоке, заявил Линь Цзянь.