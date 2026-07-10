Ильхам Алиев: 907-я поправка должна быть полностью отменена

Азербайджанский лидер на полях IV Шушинского глобального медиафорума заявил о том, что "Акт о поддержке свободы" был несправедливым шагом Вашингтона в отношениях с Баку, поэтому сейчас должен быть отменен.

"Акт о поддержке свободы" или 907-я поправка, принятый в 1992 году, был несправедливым шагом Конгресса США в отношении Азербайджана, такое заявление сделал президент страны Ильхам Алиев.

Об этом он заявил в рамках выступления на открытии IV Шушинского глобального медиафорума.

""Акт о поддержке свободы" был принят Конгрессом США с целью оказания финансовой помощи странам, обретшим независимость после распада Советского Союза. Однако 907-я поправка была внесена сенаторами, поддерживающими Армению"

– Ильхам Алиев

Как отметил президент Азербайджана, одним из тех, кто поддержал принятие 907-й поправки был экс-президент Соединенных Штатов Джо Байден.

По этой причине в период его президентства в отношениях Баку и Вашингтона были некоторые сложности, заявил Ильхам Алиев.

"Среди этих сенаторов (поддержавших 907-ю поправку – ред.) был и президент Байден; в то время он был сенатором. Вероятно, именно поэтому мы столкнулись со столькими трудностями при администрации Байдена"

– Ильхам Алиев

Также лидер Азербайджана подчеркнул, что сегодня в отношениях Баку и Еревана наступила новая веха взаимопонимания, так как стороны парафировали мирное соглашение в Белом доме при участии президента США Дональда Трампа.

После этого Азербайджан "в одностороннем порядке полностью снял ограничения в отношении Армении", отметил он.

В настоящее время в Армению было доставлено более 40 тыс т различных товаров и грузов из Азербайджана через РФ, Казахстан и другие страны.

Кроме того, сам Азербайджан начал поставлять в Армению нефтепродукты, которых сегодня уже доставлено более 10 тыс т, рассказал президент.

"В то время как многие страны, особенно в настоящее время, испытывают трудности с доступом к источникам топлива, Армения полагается на такой надежный источник, как Азербайджан. В противном случае ей пришлось бы искать бензин и дизельное топливо в других частях мира"

– Ильхам Алиев

В этой связи можно сказать, что 907-я поправка полностью устарела и должна быть полностью отменена, заключил Ильхам Алиев.