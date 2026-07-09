Вестник Кавказа

В Иране назвали причину взрывов на востоке провинции Тегеран

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© Фото: Борис Лутизаде/ “Вестник Кавказа“
Иранские власти заявили, что причиной зафиксированных взрывов на востоке Тегерана стала операция по уничтожению взрывчатых веществ.

Власти иранской провинции Тегеран прокомментировали сообщения о взрывах в восточной части региона. По словам местных властей, здесь проводились мероприятия, связанные с ликвидацией взрывчатых веществ. 

"Звуки взрывов, раздававшиеся в восточной части провинции Тегеран, связаны с контролируемой операцией по уничтожению взрывчатых веществ"

– Tasnim

Ранее поступали сообщения о взрывах к востоку от провинции Тегеран. 

Отметим, что Иран и США на этой неделе обменялись ударами. Эскалация была вызвана атаками на коммерческие суда в Персидском заливе. Удары наносились 8 и 9 июля, 10 числа наступило дипломатическое затишье, связанное с восстановлением переговорного процесса.

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