В Иране назвали причину взрывов на востоке провинции Тегеран

Иранские власти заявили, что причиной зафиксированных взрывов на востоке Тегерана стала операция по уничтожению взрывчатых веществ.
Власти иранской провинции Тегеран прокомментировали сообщения о взрывах в восточной части региона. По словам местных властей, здесь проводились мероприятия, связанные с ликвидацией взрывчатых веществ.
"Звуки взрывов, раздававшиеся в восточной части провинции Тегеран, связаны с контролируемой операцией по уничтожению взрывчатых веществ"
– Tasnim
Ранее поступали сообщения о взрывах к востоку от провинции Тегеран.
Отметим, что Иран и США на этой неделе обменялись ударами. Эскалация была вызвана атаками на коммерческие суда в Персидском заливе. Удары наносились 8 и 9 июля, 10 числа наступило дипломатическое затишье, связанное с восстановлением переговорного процесса.