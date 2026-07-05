Дагестан получит 37 млн рублей на поддержку экспортеров

Республика Дагестан получит 37 млн рублей на продвижение продукции малого и среднего бизнеса за рубеж под брендом "Сделано в России" в рамках соглашения с экспортным центром.

Дагестан совместно с АО "Российский экспортный центр" займется продвижением российской продукции на внешние торговые площадки под брендом "Сделано в России". Об этом сообщает пресс-служба АНО "Центр поддержки экспорта Республики Дагестан".

Документ о сотрудничестве подписали вице-президент АО "РЭЦ" Александр Молодцов и руководитель регионального ЦПЭ Руслан Абаскулиев. Согласно достигнутым договоренностям, в период 2026-2027 годов республике направят 37 млн рублей. Выделенные средства пойдут на компенсацию расходов малого и среднего предпринимательства при оформлении необходимых сертификатов, организации бизнес-миссий и участии в международных выставочных мероприятиях.

Помимо этого, Руслан Абаскулиев провел серию встреч с торговыми представителями РФ в Турции, Узбекистане, Пакистане, Саудовской Аравии, Киргизии, Иране, Таиланде и Белоруссии. В ходе диалога участники рассмотрели перспективы расширения торговых связей, реализацию совместных инвестиционных проектов и укрепление промышленной кооперации.