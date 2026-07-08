Вестник Кавказа

Франция стала первым полуфиналистом ЧМ-2026

Франция стала первым полуфиналистом ЧМ-2026
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Матчем сборных Франции и Марокко стартовала четвертьфинальная стадия на ЧМ-2026. В следующий раунд вышла французская команда.

Сборная Франции обыграла команду Марокко в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу и вышла в полуфинал.

Счет открыл на 60-й минуте нападающий французской команды Килиан Мбаппе, а спустя 6 минут полузащитник Усман Дембеле отправил второй мяч в сетку ворот сборной Марокко, установив окончательный результат – 2:0 в пользу Франции.

Таким образом, в 1/2 финала французы сыграют с победителем пары Испания – Бельгия. Этот матч состоится 10 июля. Начало – в 22:00 (мск).

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