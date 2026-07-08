Франция стала первым полуфиналистом ЧМ-2026

Матчем сборных Франции и Марокко стартовала четвертьфинальная стадия на ЧМ-2026. В следующий раунд вышла французская команда.
Сборная Франции обыграла команду Марокко в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу и вышла в полуфинал.
Счет открыл на 60-й минуте нападающий французской команды Килиан Мбаппе, а спустя 6 минут полузащитник Усман Дембеле отправил второй мяч в сетку ворот сборной Марокко, установив окончательный результат – 2:0 в пользу Франции.
Таким образом, в 1/2 финала французы сыграют с победителем пары Испания – Бельгия. Этот матч состоится 10 июля. Начало – в 22:00 (мск).