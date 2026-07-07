НАТО может присоединиться к войне с Ираном

Североатлантический альянс, по словам его генерального секретаря Марка Рютте, может подключиться к войне против Ирана.

Еще одним участником войны против Ирана может стать НАТО, такое заявление сделал генсек альянса Марк Рютте, выступая на пресс-конференции по итогам саммита в Анкаре.

Журналисты поинтересовались его мнение относительно новых ударов США по Ирану.

"Тот факт, что Иран находится за пределами территории НАТО, не означает, что НАТО не может принять участие"

– Марк Рютте

Генсек напомнил, что все страны НАТО солидарны в мнении о недопустимости получения Ираном "ядерных возможностей" и озвучивали его.