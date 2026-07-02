Вестник Кавказа

Армения намерена расширить газовое партнерство с Туркменистаном

Армения намерена расширить газовое партнерство с Туркменистаном
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ереван намерен углубить энергетическое сотрудничество с Ашхабадом, сделав газовую отрасль ключевым приоритетом, сообщил посол Армении в Туркменистане.

Посол Армении в Туркменистане Арсен Авагян заявил, что Армения считает важным развивать энергетические связи с Туркменистаном и готова расширять партнерство в секторе природного газа. Об этом он сообщил в интервью изданию Turkmenportal.

Он отметил, что Армения ищет новые источники энергии с учетом запасов Туркменистана, а детали взаимодействия стороны обсуждают через межправительственную комиссию и профильные министерства.

"В 1990-е годы Туркменистан был одним из основных поставщиков природного газа в Армению. В последние годы стороны провели ряд консультаций и экспертных обсуждений по различным направлениям взаимодействия, при этом Армения проявляет заинтересованность в развитии сотрудничества именно в газовой сфере"

- Арсен Авагян

Дипломат подчеркнул, что перспективы двусторонних отношений не ограничиваются только поставками газа, так как страны также планируют обмен опытом, внедрение энергетических технологий и запуск совместных проектов.

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