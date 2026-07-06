В Тегеране потребовали согласовывать все действия в отношении Ормуза

Любые действия, так или иначе связанные с Ормузским проливом без согласования с Ираном обречены на провал, заявил член парламента ИРИ.

Управление Ормузский проливом должно осуществляется только через власти Ирана, любые действия без согласования будут считаться провалом, такое заявление сделал член парламентского комитета по нацбезопасности и внешней политике ИРИ Алаэддин Боруджерди.

Он отметил, что законопроект об управлении проливом будет одобрен парламентом в кратчайшие сроки, для того, чтобы привести его в полное исполнение будут созданные специальные органы.

По его словам, подобные жесткие действия продиктованы защитой национальных интересов Ирана.

"Иран будет предпринимать любые действия, связанные с Ормузским проливом, в рамках своих национальных интересов и безопасности"

– Алаэддин Боруджерди

Изменение режима управления Ормузским проливом было принято на самом высоком уровне Исламской Республики в ответ на последнюю войну, что также является защитой суверенитета Ирана, подчеркнул он.