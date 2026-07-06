В Тегеране потребовали согласовывать все действия в отношении Ормуза

Управление Ормузский проливом должно осуществляется только через власти Ирана, любые действия без согласования будут считаться провалом, такое заявление сделал член парламентского комитета по нацбезопасности и внешней политике ИРИ Алаэддин Боруджерди.
Он отметил, что законопроект об управлении проливом будет одобрен парламентом в кратчайшие сроки, для того, чтобы привести его в полное исполнение будут созданные специальные органы.
По его словам, подобные жесткие действия продиктованы защитой национальных интересов Ирана.
"Иран будет предпринимать любые действия, связанные с Ормузским проливом, в рамках своих национальных интересов и безопасности"
– Алаэддин Боруджерди
Изменение режима управления Ормузским проливом было принято на самом высоком уровне Исламской Республики в ответ на последнюю войну, что также является защитой суверенитета Ирана, подчеркнул он.