Китайские автомобили будут ввозить в Россию через Казахстан

Казахстан подключился к пилотному проекту по перевозке автомобилей из Китая в Россию, ввозить машины будут в универсальных 40-футовых контейнерах, специально разработанных для этого.

Казахстанский государственный транспортно-логистический холдинг, крупнейший оператор магистральной железнодорожной сети Казахстана "Казахстан темир жолы" ("Казахстанские железные дороги") заявил об участии в пилотном проекте по перевозке автомобилей в специализированных контейнерах по маршруту Чунцин (Китай) – Достык (Казахстан) – Ворсино (Россия), сообщили в транспортной компании.

Поезд будет включать в себя 55 специализированных 40-футовых контейнеров, предназначенных для транспортировки автомобилей, который может одновременно перевозить 182 легковых автомобиля марки Changan, передает Sputnik Казахстан.

"Особенностью проекта стало использование новых универсальных 40-футовых контейнеров грузоподъемностью 35 тонн, специально разработанных для перевозки легковых автомобилей"

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Инновационный состав позволяет не только повысить эффективность перевозок, но и обеспечить сохранность груза в пути и расширить возможности контейнерной логистики для автомобильной отрасли, отметили в КТЖ.

Новый проект - важный этап в развитии контейнерных сервисов, который поможет развитию международного сотрудничества между участниками маршрута и позволит укрепить транспортно-логистические связи между Китаем, Казахстаном и странами Евразии, добавили в КТЖ.