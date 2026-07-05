Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос призвала приобретать фрукты из Армении и показала пример, сделав своими руками варенье из армянских абрикосов.

Жителям Европы стоит обратить внимание на абрикосы, поставляемые из Армении, чтобы поддержать армянских фермеров, с таким призывом обратилась еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.

"Я приготовила варенье из армянских абрикосов. Абрикосы символизируют перемены, происходящие в Армении"

– Марта Кос

Дипломат напомнила о прошедших недавно в Армении выборах в парламент, а также об ограничениях на поставки армянских фруктов и цветов в Россию и открытии европейского рынка для этих продуктов.

Еврокомиссар пояснила, что из Армении, куда она ездила на прошлой неделе, она привезла целую корзину абрикосов, часть она подарила друзьям, а из прочих сделала варенье.

"Когда вы идете в супермаркет, обратите внимание на армянские абрикосы, сливы или черешню"

– Марта Кос