Жителям Европы стоит обратить внимание на абрикосы, поставляемые из Армении, чтобы поддержать армянских фермеров, с таким призывом обратилась еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.
"Я приготовила варенье из армянских абрикосов. Абрикосы символизируют перемены, происходящие в Армении"
– Марта Кос
Дипломат напомнила о прошедших недавно в Армении выборах в парламент, а также об ограничениях на поставки армянских фруктов и цветов в Россию и открытии европейского рынка для этих продуктов.
Еврокомиссар пояснила, что из Армении, куда она ездила на прошлой неделе, она привезла целую корзину абрикосов, часть она подарила друзьям, а из прочих сделала варенье.
"Когда вы идете в супермаркет, обратите внимание на армянские абрикосы, сливы или черешню"
– Марта Кос