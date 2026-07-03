Вестник Кавказа

Ливан призвал США усилить давление на Израиль для вывода войск ЦАХАЛ

Флаг Ливана
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Джозеф Аун призвал США оказать давление на власти Израиля для скорейшего вывода частей ЦАХАЛ.

Президент Ливана Джозеф Аун обратился в Белый дом с призывом повлиять на Израиль для скорейшего вывода войск с территории республики. По словам Ауна, присутствие войск ЦАХАЛ препятствует реализации соглашения, заключенного сторонами в Вашингтоне. 

"Продолжение оккупации подрывает легитимность ливанского государства, препятствует размещению армии на южной границе и ставит под угрозу выполнение рамочного соглашения, подписанного в Вашингтоне"

– Джозеф Аун

По словам Ауна, вывод частей ЦАХАЛ станет основой для регионального урегулирования. Политик отметил важность восстановления суверенитета и укрепления государственных институтов. 

Напомним, что Ливан и Израиль 26 июня оформили рамочное соглашение об урегулировании.

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