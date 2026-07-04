Росатом готов построить в Армении АЭС для покрытия ее энергодефицита

Россия может создать в Армении атомные электростанции, с помощью которых окажется полностью компенсирован возможный в будущем дефицит электроэнергии в стране.

Москва предлагает Еревану возвести в Армении АЭС, за счет работы которых страна не будет страдать от возможного энергодефицита в ближайшие десятилетия, такое заявление сделал глава Росатома Алексей Лихачев.

Он напомнил, что Армянской АЭС был проведен новый этап продления срока ее службы до 2031 года, в перспективе станция сможет функционировать до 2036-го.

Лихачев отметил, что в ходе работ удалось нарастить мощность действующей АЭС на 10%. Для развития сотрудничества, уточнил гендиректор Росатома, госкорпорация предлагает Армении новые модели АЭС.

Он обратил внимание на рост спроса на электроэнергию в Армении, спрогнозировав, что дефицит генерирующих мощностей в течение нескольких десятков лет может достичь 1 гигаватта.

"К этому нужно быть готовыми. И наш ответ: станция большой или средней мощности, один или два блока, которые покроют на десятилетия грядущие энергодефициты"

– Алексей Лихачев

Он добавил, что само по себе наличие атомной энергетики в стране говорит о высоком качестве ее экономики.