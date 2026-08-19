Полторы сотни населенных пунктов остались без света в Дагестане

Авария оставила без света почти 150 населенных пунктов в Дагестане. Восстановить электроснабжение планируется до конца суток.

В Дагестане из-за аварии на подстанции пропало электричество в 147 населенных пунктах. Об этом рассказали 20 августа в Главном управлении МЧС России по региону.

Аварийные отключения электроэнергии произошли сразу в четырех районах республики.

"Всего в зону отключения электроснабжения попали 147 населенных пунктов четырех муниципальных районов (Ахвахский, Цумадинский, Ботлихский, Гумбетовский) с населением 123 931 человек"

– пресс-служба ведомства

В аварийно-восстановительных работах участвуют три бригады электриков. Задействовано три единицы техники.

Восстановить подачу электроэнергии планируется сегодня к 20:00 (мск).