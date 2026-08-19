На Юге России и Кавказе ожидается чрезвычайная пожароопасность

​В регионах Юга РФ и Северного Кавказа объявили штормовое предупреждение из-за чрезвычайной и высокой пожароопасности пятого и четвертого классов на 20 и 21 августа.

​Чрезвычайная и высокая пожароопасность прогнозируется на территории ряда субъектов РФ 20 и 21 августа. Об этом сообщает Северо-Кавказское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

​До конца суток 20 августа и в течение 21 августа чрезвычайная пожароопасность (5 класс) прогнозируется в районах Волгоградской, Ростовской и Астраханской областей, Калмыкии, Кубани, Ставрополья, Чечни и Дагестана.

​В этот же период высокая пожароопасность (4 класс) ожидается в других районах перечисленных регионов, а также на территориях Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Ингушетии.

Отметим, в России принята 5-классная шкала пожарной опасности, где четвертый и пятый классы являются критическими уровнями с максимальным риском возгораний. В эти периоды из-за сухой и жаркой погоды огонь способен мгновенно распространиться от любой искры, поэтому на территориях вводится строгий запрет на разведение костров, сжигание мусора, а также полностью ограничивается въезд транспорта и посещение лесов.