Сотни человек тушат лесной пожар в Ялте

Масштабный лесной пожар пылает в Ялте, за сутки его площадь выросла более чем в три раза. С огнем борются почти 470 человек.

Несколько сотен огнеборцев тушат природный пожар, который разгорается в Ялте, сообщение о природном ЧП распространила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Крыму.

"Предварительная общая площадь пожара составляет 10,27 га"

– МЧС Крыма

Сообщается, что с масштабным огненным бедствием сражаются 469 человек. При этом они применяют 103 единицы техники.

Напомним, что возгорание началось в горах Ялты накануне. Изначально площадь пожара оценивалась в 3,3 га, вскоре пламя разошлось по площади 6 га.