Сотни человек тушат лесной пожар в Ялте

Масштабный лесной пожар пылает в Ялте, за сутки его площадь выросла более чем в три раза. С огнем борются почти 470 человек.
Несколько сотен огнеборцев тушат природный пожар, который разгорается в Ялте, сообщение о природном ЧП распространила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Крыму.
"Предварительная общая площадь пожара составляет 10,27 га"
– МЧС Крыма
Сообщается, что с масштабным огненным бедствием сражаются 469 человек. При этом они применяют 103 единицы техники.
Напомним, что возгорание началось в горах Ялты накануне. Изначально площадь пожара оценивалась в 3,3 га, вскоре пламя разошлось по площади 6 га.