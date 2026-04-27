Между Феодосией и Ялтой начнет курсировать пассажирское судно "Комета"

Скоростное пассажирское судно "Комета" с 20 июня начнет выполнять регулярные ежедневные рейсы по прямому морскому маршруту между Феодосией и Ялтой в Крыму.

В Крыму 20 июня запустят прямое морское сообщение между Феодосией и Ялтой на судне "Комета". Об этом сообщается на официальном сайте по продаже билетов "Комета Экспресс".

Водный транспорт будет совершать рейсы каждый день. Отправление из Феодосии назначено на 09:00, обратный выезд из Ялты — на 16:00, а заявленное время в пути составит 2,5 часа.

Окончание постройки судна "Феодосия" по проекту 23160 "Комета 120М" профильный Российский морской регистр подтвердил в мае. Новый транспорт рассчитан на 120 посадочных мест и может разгоняться до 35 узлов или 65 км/ч.