В США разработают план по ускорению экономики на фоне рекордного госдолга

Глава американского Минфина Скотт Бессент намерен реализовать инициативу по ускорению темпов развития США в условиях высокой финансовой нагрузки. Об этом сообщил вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Newsmax.
По словам Вэнса, президент США полностью одобряет этот подход, а администрация ежедневно занимается решением проблемы задолженности. При этом раскрывать конкретные детали разрабатываемого документа вице-президент не стал.
"Скотт Бессент - потрясающий министр финансов, у него есть очень благоразумный план, который, безусловно, поддерживает президент Соединенных Штатов, чтобы привести США к точке, где наша экономика растет быстрее нашего долга
- Джей Ди Вэнс
Напомним, ранее государственный долг США превысил историческую отметку в $40 трлн, увеличившись вдвое менее чем за десять лет.