В США разработают план по ускорению экономики на фоне рекордного госдолга

Министерство финансов США разработало новый экономический план, который позволит американской экономике расти значительно быстрее рекордного госдолга.

Глава американского Минфина Скотт Бессент намерен реализовать инициативу по ускорению темпов развития США в условиях высокой финансовой нагрузки. Об этом сообщил вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Newsmax.

​По словам Вэнса, президент США полностью одобряет этот подход, а администрация ежедневно занимается решением проблемы задолженности. При этом раскрывать конкретные детали разрабатываемого документа вице-президент не стал.

"Скотт Бессент - потрясающий министр финансов, у него есть очень благоразумный план, который, безусловно, поддерживает президент Соединенных Штатов, чтобы привести США к точке, где наша экономика растет быстрее нашего долга

- Джей Ди Вэнс

Напомним, ранее государственный долг США превысил историческую отметку в $40 трлн, увеличившись вдвое менее чем за десять лет.