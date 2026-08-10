Маск предрек крах экономики США к 2030 году

Крах экономики США может произойти уже к 2030 году, к этому времени, как ожидается, американский госдолг возрастет еще на $10 трлн и составит $50 трлн, полагает Маск.

Богатейший человек мира, глава SpaceX Илон Маск согласен с тем, что через четыре года госдолг США достигнет $50 трлн и "все пойдет к чертям".

Один из пользователей соцсети X опубликовал диаграмму, на которой достижение Соединенными Штатами уровня госдолга в $50 трлн ожидается к 2030 году, и эта точка обозначена как момент, с которого для США "все пойдет к чертям". Маск прокомментировал эту публикацию и согласился с оценкой. Бизнесмен написал, что "график точный".

Госдолг США на этой неделе превысил $40 трлн. Менее чем за последние десять лет он увеличился на $20 трлн. Если в Штатах не будут в скором времени проведены реформы в сфере расходов или налогообложения, то через несколько лет государственный долг доберется до уровня $50 трлн.