Товарооборот Азербайджана и Узбекистана вырос в три раза

Лидер Азербайджана Ильхам Алиев заявил о значительном росте торгового оборота АР и Узбекистана за прошлый год. По словам главы государства, объем торговли двух стран вырос в три раза, достигнув отметки в $795 млн.
По словам Ильхама Алиева, тенденция продолжилась и в первой половине этого года.
"Кроме того, в январе-мае 2026 года товарооборот вырос на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 144 миллиона долларов США"
– Ильхам Алиев
По словам президента АР, Баку и Ташкент в экономическом отношении дополняют друг друга, что создает основание для дальнейшего расширения сотрудничества по разным направлениям.
Как отметил Ильхам Алиев, азербайджанский бизнес активно участвует в проектах на территории Узбекистана.
"В связи с этим можно отметить проект строящегося компанией PASHAHolding в Ташкенте гостинично-жилого комплекса под брендом The Ritz-Carlton, а также проект крупного туристического и жилого комплекса Sea Breeze Uzbekistan в Ташкентской области"
– Ильхам Алиев