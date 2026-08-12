Товарооборот Азербайджана и Узбекистана вырос в три раза

Торговый оборот АР и Узбекистана вырос за прошлый год в три раза. Также на 33% выросла торговля двух стран в этом году, отметил Ильхам Алиев.

Лидер Азербайджана Ильхам Алиев заявил о значительном росте торгового оборота АР и Узбекистана за прошлый год. По словам главы государства, объем торговли двух стран вырос в три раза, достигнув отметки в $795 млн.

По словам Ильхама Алиева, тенденция продолжилась и в первой половине этого года.

"Кроме того, в январе-мае 2026 года товарооборот вырос на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 144 миллиона долларов США"

– Ильхам Алиев

По словам президента АР, Баку и Ташкент в экономическом отношении дополняют друг друга, что создает основание для дальнейшего расширения сотрудничества по разным направлениям.

Как отметил Ильхам Алиев, азербайджанский бизнес активно участвует в проектах на территории Узбекистана.

"В связи с этим можно отметить проект строящегося компанией PASHAHolding в Ташкенте гостинично-жилого комплекса под брендом The Ritz-Carlton, а также проект крупного туристического и жилого комплекса Sea Breeze Uzbekistan в Ташкентской области"

– Ильхам Алиев