Транспортный коридор Север-Юг - важнейший проект, и Нахчыван находится в его центре. Об этом заявил приехавший в Нахчыванскую Автономную Республику президент Ильхам Алиев. Он рассказал Азербайджанскому телевидению об основных направлениях развития автономии.

Зангезурский коридор

По окончании Второй Карабахской войны было подписано мирное трехстороннее заявление президентов Азербайджана и России, а также премьер-министра Армении. Тогда Ильхам Алиев настаивал на том, чтобы в документе был учтен коридор, соединяющий основную часть Азербайджана с его Нахичеванской автономией. Однако опрос коридора был решен лишь спустя пять лет, на вашингтонском саммите 8 августа 2025 года, и реализация проекта, получившего название TRIPP, началась.

Тем не менее уже сразу после окончания Второй Карабахской войны Азербайджан приступил к восстановлению железных и автомобильных дорог, включая ведущие в Нахчыван. Сегодня строительство дороги Хорадиз–Агбанд практически завершено. А железная дорога достигнет армянской границы в следующем году. Транспортные магистрали должны обеспечить транзит грузов как минимум 15 миллионов тонн.

Несколько стран и международных организаций проявили интерес к этому маршруту, особенно к Нахчыванскому участку Азербайджанской железной дороги. Одна из них — Европейский союз.

Представители ЕС были направлены в Нахчыван, где ознакомились с ситуацией на месте и выразили желание участвовать в этом коридоре. В принципе, мы не возражаем против этого. Наша позиция такова, что на территориях, расположенных в основной части Азербайджана, Азербайджанские железные дороги уже завершают все работы, и нет необходимости в каком-либо иностранном участии. Что касается реабилитации Нахчыванской железной дороги, то здесь можно было бы создать международный консорциум

- Ильхам Алиев

Однако, по его словам, это возможно лишь при условии, что контрольный пакет акций будет принадлежать азербайджанскому государству.

Международный консорциум мог бы состоять из инвесторов. Даже если этого не произойдет, мы построим эту линию сами. У нас нет финансовых проблем. Однако чтобы сделать этот маршрут более привлекательным для международных игроков и потенциальных грузоотправителей, проект Нахчыванской железной дороги мог бы быть реализован консорциумом, состоящим из нескольких компаний

- президент Азербайджана

Он также акцентировал внимание на том, что строительство железной дороги на территории Армении должно начаться в этом году — там должно быть построено всего 42 километра дороги. В то время как на территории Нахчывана, согласно новому технико-экономическому обоснованию (а оно было разработано заново) длина железной дороги составит 194 километра. Раньше она была короче.

Раньше повороты были круче, и если бы мы основывались на этой линии — если бы мы восстановили ее в точности такой, какой она была, — она не смогла бы перевозить 15 миллионов тонн грузов. Поэтому железная дорога будет длиннее — 194 километра. Если кто-то хочет участвовать в этом проекте, пусть не теряет времени и как можно скорее договорится с нами

- Ильхам Алиев

Значение маршрута распространится не только на Азербайджан, но и на более широкую территорию, поскольку это будет ответвление транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг. Под транспортным коридором Север-Юг обычно подразумевается маршрут Россия-Азербайджан-Иран, включая пограничный переход в Астару, проект Астара-Решт на иранской территории. Реализация этого проекта вот-вот начнется. Однако после открытия Зангезурского коридора откроется вторая железнодорожная линия из Азербайджана в Иран, транспортировка 15 миллионов тонн грузов приведет к значительному увеличению экономической активности, и Нахчыван превратится в незаменимый транспортный узел.

У нашей страны нет прямого доступа к открытым морям или океанам. И все же сегодня, когда обсуждается создание евразийских транспортных коридоров, обойти нас или обойти невозможно. У Нахчывана будет точно такое же будущее

- Алиев

По его словам, Зангезурский коридор это не только транспортный сегмент. Уже готов проект по прокладке линий электропередачи из основной части Азербайджана в Нахчыван через территорию Армении. В освобожденном Джабраильском районе специально для Зангезурского энергетического коридора построена большая подстанция. Азербайджанские линии электропередачи соединены с Россией, Ираном, Грузией, а через Грузию — с Турцией. Таким образом, энергетический коридор, проходящий через территорию Армении до Нахчывана, а затем до Турции и Европы, позволит сохранить стабильность энергетической системы Армении в случае кризиса и станет неотъемлемой частью Зангезурского коридора, проекта ТРИПП.

Этот проект — не просто железная дорога или автомагистраль. Здесь также могут проходить оптоволоконные кабели, линии электропередач, а в будущем нефте- и газопроводы …Расширяя экспортные возможности в соседние страны, мы получим доступ и к европейскому рынку. Мы уже достигли Европы благодаря нефти и газу, теперь хотим достичь ее и в плане электроэнергии

- президент Азербайджана

Энергетическая безопасность Нахчывана

Вчера был заложен первый камень в основание Нахчыванского индустриального парка, где будет построена тепловая электростанция мощностью 300 мегаватт, которая не только обеспечит Нахчыван электроэнергией, но и облегчит ее экспорт.

Баку уже подписал соглашение о газовом свопе с Тегераном. В рамках этого соглашения был построен газопровод из Ирана в Азербайджан, а также обеспечена транспортировка газа из Астарского района Азербайджана на территорию Ирана. Словом, теперь Нахчыван полностью обеспечен газом посредством свопов.

Там построено множество гидроэлектростанций, солнечных электростанций, а также модульная электростанция. Потенциал солнечной энергии в Нахчыване огромен: это наиболее благоприятное место в Азербайджане для выработки энергии солнца. На территории площадью более 600 гектаров будут построены солнечные электростанции общей мощностью в сотни мегаватт. Причем развитием возобновляемых источников энергии в автономии в основном занимается частный сектор.

Защита территории Нахчывана

В Нахчыване была создана Отдельная общевойсковая армия. Она стала частью Вооруженных Сил Азербайджана, но отсутствие географической связи с материковым Азербайджаном вынудило Баку уделять больше внимания безопасности автономии.

Защита историко-культурных памятников Нахчывана

Нахчыван имеет богатую историю и архитектурное наследие. Он был столицей древнего государства атабегов, и многие памятники той эпохи и последующих периодов имеют мировое значение. В честь нахчыванского архитектора Аджами Нахчывани, создателя мавзолея Момина Хатун, воздвигнут памятник, а прямо за этим памятником находится его бессмертное творение — мавзолей Момина Хатун. Нахчыван подарил Азербайджану множество выдающихся личностей, оттуда родом и национальный лидер Гейдар Алиев.

Туристический потенциал Нахчывана

Нахчыван – это исторические памятники, прекрасная природа, чистый воздух и живописные пейзажи. Но пока нехватка отелей и отсутствие высоких стандартов препятствуют развитию туризма. Правда, вчера в центре города был заложен первый камень в основание нового пятизвездочного отеля, который будет готов примерно к 2028 году.

Учитывая, что Карабах и Восточный Зангезур строятся практически с нуля, а расстояние между Зангиланским и Ордубадским районами составляет всего 42 километра, это фактически единое географическое пространство, так было исторически. И теперь Зангезур, Нахчыван и Карабах по сути будут составлять единое экономическое пространство.