Ирак намерен нарастить уровень добычи нефти

Власти Ирака намерены добиться увеличения квоты в рамках ОПЕК и нарастить уровень добычи нефти до 8-10 млн баррелей в сутки за ближайшие шесть лет.

Правительство Ирака планирует добиться увеличения квоты страны в ОПЕК и обозначило целевой уровень нефтедобычи на ближайшие шесть лет в 8-10 млн б/с. Об этом заявил премьер-министр Али аз-Зейди.

​"Мы работаем над увеличением квоты Ирака в рамках ОПЕК и будем стремиться достичь показателя в 8-10 млн б/с в течение шести лет"

- Али аз-Зейди

​Он также отметил развитие альтернативных маршрутов экспорта нефти через Турцию, Сирию и Иорданию, а также подписание июльских энергетических контрактов с американскими корпорациями на сумму около $200 млрд.

​Напомним, утвержденная квота Ирака в ОПЕК+ на август составляет 4,405 млн б/с, на сентябрь — 4,431 млн б/с. При этом весной объемы добычи падали до 1,4-1,7 млн б/с из-за сложностей со сбытом на фоне блокировки Ормузского пролива. Обсуждения статуса Ирака проходят на фоне выхода из ОПЕК+ ОАЭ, которые после отказа от сделки нарастили производство до 3,8 млн б/с.