Вестник Кавказа

Ирак планирует нарастить экспорт нефти через Турцию

Ирак планирует нарастить экспорт нефти через Турцию
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ирак стремится увеличить поставки нефти через порт Джейхан в Турции. Планируемые объемы экспорта – 750 тыс баррелей в сутки.

Власти Ирака нацелены нарастить поставки нефти через порт Джейхан в Турции. В настоящее время через этот пункт экспортируется порядка 150 тыс баррелей "черного золота" в сутки. 

В Министерстве нефти Ирака намерены увеличить поставки через порт Джейхан на берегу Средиземного моря до 750 тыс баррелей в сутки. 

Всего страна поставляет на мировой рынок свыше 2 млн баррелей нефти каждый день. Багдад нацелен построить новые трубопроводы для расширения экспортных направлений.

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