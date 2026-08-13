Ирак планирует нарастить экспорт нефти через Турцию

Ирак стремится увеличить поставки нефти через порт Джейхан в Турции. Планируемые объемы экспорта – 750 тыс баррелей в сутки.
Власти Ирака нацелены нарастить поставки нефти через порт Джейхан в Турции. В настоящее время через этот пункт экспортируется порядка 150 тыс баррелей "черного золота" в сутки.
В Министерстве нефти Ирака намерены увеличить поставки через порт Джейхан на берегу Средиземного моря до 750 тыс баррелей в сутки.
Всего страна поставляет на мировой рынок свыше 2 млн баррелей нефти каждый день. Багдад нацелен построить новые трубопроводы для расширения экспортных направлений.