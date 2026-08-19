В Севастополе девушка выжила после падения с обрыва

Девушка оступилась и упала с 20-метрового обрыва в Севастополе. Она осталась жива и была эвакуирована спасателями.

В Севастополе девушка сорвалась с высокого обрыва и выжила, об этом случае поведал глава города Михаил Развожаев.

"В районе пляжа "Крокодил" девушка оступилась на диком спуске и упала с 20-метровой высоты прямо на скальную полку"

– Михаил Развожаев

На помощь пострадавшей поспешили спасатели, они добрались до нее на сложнейшем рельефе, оказали первую помощь, после чего эвакуировали девушки со скалы и передали медикам скорой помощи.

"Девушке желаю скорейшего выздоровления, а нашим спасателям — огромное спасибо за еще одну спасенную жизнь"

– Михаил Развожаев

Отметим, что высота 20 метров соответствует примерно 6-7-этажному дому.